Moonfare, plateforme digitale leader de l’investissement en Private Equity, a nommé Marine Eugène au poste nouvellement créé de directrice commerciale.

Marine rejoindra l’équipe de direction de Moonfare et prendra la responsabilité de l’orientation globale de l’ensemble des activités de la société en matière de marketing, de vente directe et de service clients. Au quotidien, Marine dirigera les équipes de go-to-market afin d’offrir une expérience unique aux clients de Moonfare et reportera directement au fondateur et PDG Steffen Pauls.

Le fondateur de Moonfare, Steffen Pauls, a déclaré : « Marine est une cadre accomplie avec un palmarès éprouvé dans la direction d’équipes multinationales au sein d’une industrie qui a su s’étendre au-delà de sa base traditionnelle de HNWI. Sa profonde expérience dans la fractionnalisation des jets privés est particulièrement adaptée à la clientèle, aux stratégies d’acquisition clients et à l’approche commerciale de Moonfare. Nous croyons fermement que Marine nous apportera un regard et une approche stratégique novateurs afin d’améliorer encore plus nos offres et de répondre au mieux à la demande croissante en matière d’investissements de premier plan sur les marchés privés. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein de notre équipe et lui souhaitons la bienvenue. »

Marine Eugène rejoint Moonfare en provenance de Flexjet, un prestataire de services d’aviation d’affaires en copropriété. Elle a été nommée directrice générale de cette société américaine en janvier 2019 afin d’en préparer le lancement international, puis de concevoir et d’exécuter un plan de mise en marché qui a conduit à l’expansion de ce programme d’aviation d’affaires en copropriété en Europe en 2021. Sous sa direction, cette nouvelle activité régionale a triplé ses revenus en 18 mois. En peu de temps, le groupe a capté une part de marché significative en Europe, devenant un des programmes régionaux de premier plan et une des solutions les plus recherchées. Avant Flexjet, elle a occupé le poste de directrice Europe & Moyen-Orient pour Sommet Education et travaillé pendant quinze ans pour NetJets, la plus grande entreprise de démocratisation de jets privés au monde et une société de Berkshire Hathaway, où elle a siégé au comité de direction exécutif et occupé les postes de directrice exécutive et de responsable des ventes EMEA.

Elle est titulaire d’une maîtrise en affaires internationales, affaires asiatiques en anglais et en chinois Mandarin de la Faculté des affaires internationales de l’Université Le Havre Normandie.