Le capital levé lors du tour de table en série C mené par Insights Partners se porte à plus de 130 millions $. Moonfare se servira de ces fonds pour financer ses ambitieux objectifs de croissance

Moonfare, plateforme digitale leader de la démocratisation du Private Equity, a plafonné l’extension de son cycle de financement de série C à environ 15 millions $, atteignant une valorisation record. Cette opération porte le montant total levé en série C à plus de 130 millions $.

Faisant suite à l’investissement d’Insight Partners en novembre 2021, Vitruvian Partners et Bordier & Cie, banque privée basée en Suisse, sont devenus actionnaires de Moonfare en mars 2022. Avec l’extension de son tour de table en série C, Moonfare accueille maintenant 7 Global Capital (7GC) en tant que nouvel investisseur institutionnel. 7GC est une société de capital-risque transfrontalière de premier plan qui investit dans des sociétés de l’internet et de la technologie grand public à fort potentiel commercial. Parmi les investissements précédents : Jackpocket, Roofstock, Jio et Hims & Hers.

Steffen Pauls, CEO et Fondateur de Moonfare, déclare : « Nous sommes très enthousiastes suite à cet investissement, d’autant plus que les valorisations des entreprises les plus financées par capital-risque ont chuté de moitié au cours des derniers mois [1]. Nous avons fait l’objet d’une très forte demande de nos actionnaires et des acteurs institutionnels à l’occasion de ce tour de table étendu, prouvant que Moonfare se renforce dans sa mission de démocratiser l’accès au Private Equity. »

Il ajoute : « Les investisseurs et leurs conseillers cherchent de plus en plus refuge dans le Private Equity, et plus particulièrement dans le climat de volatilité actuel des marchés publics. Nous avons pour objectif de répondre à cette demande en ouvrant notre gamme ultra-sélective de fonds privés à toujours plus d’investisseurs qui partagent nos valeurs et notre état d’esprit, et ce à partir de montants minimums accessibles. Nous allons offrir de nouveaux produits et nous étendre vers de nouveaux marchés tout en renforçant notre équipe de direction avec des experts chevronnés du Private Equity. Nous sommes bien équipés pour atteindre nos objectifs de croissance de cette année. »

Moonfare permet aux investisseurs individuels qualifiés d’investir dans des fonds de Private Equity et de capital-rique issus de sociétés de premier plan, telles que KKR, Carlyle, EQT et Insight Partners. Le tout à partir de montants minimums accessibles, et par l’intermédiaire d’une plateforme digitale rapide et intuitive.

L’entreprise a vu ses actifs sous gestion croître d’environ 60% d’une année sur l’autre, atteignant 2,3 milliards $ en décembre 2022. Parallèlement, le nombre d’investisseurs de Moonfare a augmenté de 40%, à un niveau de 3.393, tandis que la communauté d’utilisateurs enregistrés sur la plateforme a fait plus que doubler, passant le seuil des 48 000 personnes. Afin de satisfaire la demande émanant de cette croissance exceptionnelle, Moonfare a élargi le nombre de fonds offerts sur sa plateforme, de 40 à 69 (en hausse de 73%), et s’est positionné sur deux nouvelles classes d’actifs : les titres à impact et la philanthropie. En 2022, l’entreprise s’est implantée au sein de neuf nouvelles aires géographiques, dont la Scandinavie, le Portugal, Israël et les Etats-Unis, et a ouvert quatre nouveaux bureaux à Singapour, New York, Zurich et Paris.