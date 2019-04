Confirmant leur communauté d’objectifs, Vigeo Eiris a accepté l’offre de Moody’s Investors Service de devenir son actionnaire majoritaire. Cette décision a été validée par le conseil d’administration de Vigeo Eiris à l’unanimité le 27 mars 2019.

Cette opération résulte du constat des deux parties que l’évaluation « Environnementale, Sociale, et de Gouvernance » (ESG) a vocation à devenir un des éléments essentiels dans les décisions d’investissement et d’analyse des risques de tous les acteurs économiques et financiers, tant en Europe que dans le monde. Elle est portée par l’ambition de développer un standard mondial de l’évaluation ESG.

« Elle s’appuie sur le référentiel d’analyse ESG de Vigeo Eiris, sa robustesse et sa transparence, renforcées par la solide expertise des équipes de l’entreprise.

En choisissant de rejoindre Moody’s Investors Service, Vigeo Eiris a pris le parti de réussir l’évolution de son modèle économique initiée lors de la Déclaration des Investisseurs du 8 décembre 2017 « Vers une généralisation de la notation extra-financière ». Elle se donne ainsi toutes les chances de poursuivre avec succès son ambition fondatrice d’accompagner les acteurs économiques et financiers engagés dans le développement d’une croissance durable et inclusive. » indique Vigeo Eiris dans un communiqué.

Vigeo Eiris conserve son nom et son siège social en France, assure la continuité de ses services et maintient son autonomie quant à son approche analytique. Nicole Notat reste sa Présidente et renforce son équipe de direction en recrutant Sabine Lochmann au poste de Directrice Générale, en charge du pilotage de la croissance. Le Conseil scientifique de l’Agence conserve ses attributions.

Vigeo Eiris et Moody’s Investors Service vont offrir aux investisseurs et émetteurs des données, de la recherche, des produits et solutions à même de conforter et développer l’intégration des facteurs ESG dans leur stratégie et leurs opérations.

Nicole Notat, Présidente de Vigeo Eiris, déclare : « C’est avec détermination et optimisme que je salue cette opération. Elle inaugure un nouvel âge et une nouvelle envergure pour Vigeo Eiris et ses équipes, dans un monde en mutation qui a plus que jamais besoin de décryptage des risques complexes. J’exprime la bienvenue à notre nouvel actionnaire, ainsi que ma sincère reconnaissance à tous ceux qui ont fidèlement accompagnés notre groupe depuis sa création ».

Sabine Lochmann, Directrice Générale, poursuit : « Nos équipes sont incroyablement dévouées à servir les clients avec des produits et des solutions innovants & reconnus de grande qualité. Confrontés à un environnement sous forte contrainte, tant les investisseurs que les émetteurs pourront bénéficier au travers de cette alliance d’un portefeuille complet de services permettant d’évaluer les risques financiers et non financiers au bénéfice d’une performance durable. »

Myriam Durand, Managing Director Responsable de Moody’s Investors Service Assessments, précise : « Dans le monde de l’évaluation financière et extra financière, Vigeo Eiris et Moody’s Investors Service sont deux acteurs réputés partageant les mêmes valeurs de transparence, d’excellence et d’indépendance. »