Montefiore Investment, le spécialiste de l’investissement dans les PME de services en France, et Starquest Capital, société de gestion dédiée aux investissements dans les entreprises innovantes à fort impact environnemental, ont choisi de s’associer afin de soutenir les champions des secteurs GreenTech et des services de demain, via notamment la parfaite complémentarité de leurs expertises respectives.

Cette opération se traduit par la prise de participation par Montefiore Investment de 30% du capital de Starquest, avec possibilité de monter à 51% à moyen terme, l’équipe de Starquest gardant son agilité opérationnelle.

Fondée en 2008 et avec 300 millions d’euros d’actifs sous gestion, Starquest Capital s’est imposée en tant que pionnier dans le paysage du venture capital via son approche et sa stratégie résolument centrée sur l’investissement à impact. Disposant d’une forte spécialisation GreenTech, la société de gestion a soutenu une centaine de sociétés innovantes avec un cœur de portefeuille basé à 70% sur une thèse de protection de la planète (PROTECT) :

protection du climat / transition énergétique ; protection des ressources / valorisation des déchets ;

protection des actifs numériques / lutte contre les pollutions digitales.

Ainsi, Starquest Capital a, depuis son origine, accompagné des sociétés remarquables par leur activité et leur développement, à l’instar de l’emblématique Waga Energy, opérant sur le marché de la purification de biogaz et dont la toute récente IPO est un très gros succès.

Par cette alliance, Starquest Capital renforcera très significativement son activité de financement en capital croissance et pourra accélérer le développement d’une taille critique déjà fortement augmentée ces dernières années.

Avec 2,3 milliards d’euros de fonds propres sous gestion et en tant qu’investisseur de référence dans les PME et ETI de services en France, Montefiore Investment a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables champions hexagonaux et européens, accompagnant, grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Cette opération lui permettra :

de compléter son dispositif par la composante GreenTech, l’impact et les technologies de sécurité des actifs numériques étant devenus incontournables pour toutes les entreprises,

de préempter très tôt des opportunités à fort potentiel sur un segment où peu de sociétés sont matures et pour lequel une véritable expertise est nécessaire afin de repérer et d’accompagner les futurs champions,

de renforcer encore davantage l’engagement ESG de Montefiore Investment dans ses activités, avec un accent particulier sur l’environnement à travers cette opération.

Arnaud Delattre, Président de Starquest Capital, commente : « Nous sommes honorés et très heureux d’accueillir Montefiore, investisseur de référence, dans notre capital. Nous partageons des valeurs communes et des expertises complémentaires fortes qui nous ont naturellement amenés à nous associer dans une histoire commune. Notre vision partagée a pour ambition de créer l’alliance du meilleur investisseur dans l’innovation Impact avec le meilleur investisseur LBO pour accélérer la décarbonation dans tous les secteurs de l’économie. »

Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment, ajoute : « Notre association résulte d’une véritable synergie stratégique, aussi bien en termes d’expertises sectorielles que d’investissements dans des projets de croissance ambitieux. Mais elle est aussi portée par des valeurs humaines communes fortes : l’esprit d’entreprise, une réelle relation de proximité avec nos entrepreneurs associés et des principes ESG au cœur de notre ADN. C’est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir leur apporter notre savoir-faire et notre expérience pour aider Starquest à accélérer son développement et d’ajouter, via leur expertise, une composante GreenTech clé à nos investissements afin de soutenir, ensemble, les champions de demain. »