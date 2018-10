Engagé pour l’acquisition de l’intégralité du capital de la société, Astorg a néanmoins offert à Montagu la possibilité de réinvestir à ses côtés pour accompagner la nouvelle phase de croissance de Nemera. Compte tenu de l’attractivité de la société et de son fort potentiel de croissance, Montagu a choisi d’exercer cette option et de s’associer à Astorg afin de conjointement soutenir la stratégie de développement de l’équipe dirigeante de Nemera. Les détails de l’opération n’ont pas été rendus publics.

Nemera, dont le siège social se situe à La Verpillière (France), conçoit, développe et fabrique une gamme complète de solutions d’administration de médicaments comprenant des auto-injecteurs, des inhalateurs, des stylos à insuline, des collyres multi-doses et des pompes. La société dispose de quatre unités de production ultra-modernes en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Ses produits sont commercialisés à des clients de premier plan, issus des domaines pharmaceutique, biotech et des génériques. Nemera emploie 1 950 personnes à travers le monde.

Avec le soutien de Montagu, Nemera a vu ses ventes croître de 50% et ses effectifs de 25% depuis sa cession par Rexam PLC en 2014. L’entreprise a également renforcé son centre d’innovation, aujourd’hui mondialement reconnu, tout en développant des services innovants, permettant d’améliorer la vie des patients et fidéliser ainsi leurs clients.

À l’issue de l’opération, Astorg contrôlera Nemera conjointement avec Montagu, apportant à la société les ressources financières et l’expertise sectorielle nécessaires pour soutenir la stratégie de croissance ambitieuse de ses dirigeants, combinant croissance organique et acquisitions sélectives.

Marc Haemel, CEO de Nemera, a déclaré : "Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec Astorg et Montagu. Nous avons été très impressionnés par la compréhension fine d’Astorg de notre activité, ainsi que par son expertise globale dans le domaine de la santé, qui nous sera précieuse pour accomplir notre plan de croissance. Nous sommes également ravis de poursuivre notre collaboration avec Montagu, qui a fortement contribué à notre succès.

Cette opération ouvre un nouveau chapitre pour l’entreprise. Le soutien d’Astorg ainsi que l’engagement renouvelé de Montagu constituent des atouts majeurs pour notre développement à venir, et nous permettra de bâtir sur les fondamentaux de l’entreprise, développer notre portefeuille de dispositifs propriétaires ainsi que notre centre d’innovation, tout en explorant de nouvelles opportunités pour apporter plus de valeur ajoutée à notre activité."

La finalisation de cette opération est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence concernées.

Astorg était conseillé par Citigroup et Latham & Watkins. Montagu était conseillé par HSBC, Morgan Stanley et Weil Gotshal.