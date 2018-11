Un boutique-hôtel de charme nouvelle génération, de 50 clés et plus de 150 couchages, devrait ouvrir ses portes à Chamonix au printemps 2020.

Après d’importants travaux, le bowling de Chamonix viendra compléter l’offre hôtelière de Chamonix en proposant un hébergement innovant, à taille humaine, dans la droite ligne des établissements développés par le groupe Mont-Blanc Collection qui ont su reconvertir avec talent des lieux atypiques.

Le groupe propose ainsi, au cœur de Chamonix, le boutique-hôtel Le Faucigny, qui propose 28 chambres et son spa avec une décoration d’inspiration scandinave , l’appart-hôtel Le Génépy, avec ses 10 appartements dans une vieille bâtisse datant de 1903 et enfin Le Whymper, Chalet & Spa, un bed&breakfast de 10 chambres. Avec le soutien d’Extendam, Bpifrance et CADS Capital, le bowling de Chamonix va lui aussi vivre une profonde reconversion dans les mois à venir pour devenir un boutique hôtel de charme nouvelle génération articulé autour de larges espaces de vie.

« Nous sommes ravis du soutien d’Extendam et de l’accueil de nouveaux partenaires tels que Bpifrance et CADS Capital, qui ont permis cette opération de croissance. Nous partageons la volonté de développer une activité touristique sur le long terme, complètement intégrée dans son environnement. Cette acquisition permet de travailler sur une offre innovante, tant par le type d’hébergement que nous proposerons que par les espaces de vie créés pour répondre au mieux aux attentes des clients d’aujourd’hui et de demain », explique Martin Devictor, Fondateur de Mont-Blanc Collection.

« C’est un plaisir d’accompagner une nouvelle fois le groupe Mont-Blanc Collection dans le développement de nouveaux concepts innovants et étudiés. Il y a quelques années, Extendam participait au développement de ce nouveau groupe hôtelier sur Chamonix, en co-investissant dans la création et le développement du Faucigny, puis dans le financement des travaux d’extension et l’acquisition des murs du Génépy. Nous connaissons l’exigence et l’inventivité de l’équipe et sommes certains du bel avenir de ce futur hôtel, dans l’esprit des projets d’hôtellerie alternative que nous aimons soutenir », ajoutent Bertrand Pulles, Directeur Associé, et Matthieu Chavanel, Responsable d’Investissement chez Extendam.

« Nous sommes heureux de rejoindre le capital du groupe Mont-Blanc Collection à l’occasion de ce nouveau projet représentatif des tendances prometteuses de l’hôtellerie de demain encouragées par Bpifrance et pour accompagner dans la durée la poursuite du développement de ce groupe résolument chamoniard. Nous avons été séduits par l’esprit original et les réalisations de Martin Devictor ainsi que par ses associés et son équipe » précise Camille Samarut, Directeur d’investissement chez Bpifrance Investissement.

Christophe Cheminal, Chargé d’Affaires Fonds Propres chez CADS Capital : « Nous sommes heureux d’apporter, aux côtés d’acteurs régionaux, notre soutien à Mont-Blanc Collection, acteur familial novateur et exigeant. Grace à l’action de Martin Devictor le groupe dispose d’un savoir-faire solide et d’une offre adaptée aux nouveaux enjeux de l’hébergement hôtelier ».