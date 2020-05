Lancée en 2018 après 2 ans de R&D par Guillaume Blanc, Monstock révolutionne la gestion des stocks et des flux et plus largement la Supply Chain Management et Logistique, grâce à une solution unique et complète pour répondre aux multiples usages des entreprises. Disponible en 9 langues, Monstock est déjà déployée chez plusieurs centaines de clients et utilisée dans 93 pays.

Après avoir travaillé dans le retail et pour des grands groupes, Guillaume Blanc a réalisé que les solutions existantes posaient des limites pour optimiser la Supply Chain / Logistique.

Conscient des besoins des entreprises, il a alors décidé de créer une solution simple et agile qui digitalise et automatise la gestion des stocks et des flux. Dès son lancement en 2018, Monstock fait partie des rares startups labelisée « innovante » par le pôle de compétitivité national / cluster de la Supply Chain Management et la Logistique Nov@log, et aussi, reconnu par KPMG et la Fevad parmi les meilleures startups e-logistique en 2019.

Aujourd’hui, Monstock offre une solution digitale, omnicanale, collaborative, temps réel et agile permettant aux entreprises de gagner du temps et de la maîtrise en prenant le contrôle de leurs stocks et flux à n’importe quel moment et n’importe où en mobilité.

Des centaines de fonctionnalités sont disponibles. Parmi les principales :

Gestion des commandes Omnicanale (OMS) : E-commerce, Marketplace, Commerciaux CRM, vendeurs en magasins, techniciens terrains, etc.),

Gestion des stocks : entrepôts (WMS), usines, magasins, hubs, véhicules, etc.

Livraison du dernier kilomètre avec Hubs pour la logistique urbaine (TMS), proposition intelligente et dynamique sur les préparations et réceptions, gestion et suivi des équipements, suivi des contenants/contenu (palettes, colis, etc.) avec IOT,

Traçabilité complète/centralisée avec suivi (IOT),

Gestion de la Supply Chain étendue : Les clients, fournisseurs, partenaires, etc. peuvent y être intégrés pour apporter une vision unifiée et globale des stocks/flux

Monstock permet de gérer de multiples cas d’usage ce qui fait de cette solution la plus complète et compétitive du marché.

Monstock dispose déjà de belles signatures en France et à l’International, notamment chez des grands comptes comme H&M, SNCF, FM Logistic, mais également des entreprises en pleine expansion comme : Feed, La Gentle Factory, La Manufacture Urbaine, prouvant sa capacité et son agilité à se positionner sur des solutions adaptées aux besoins de toutes les entreprises et de façon immédiate.

Monstock a déjà engagé de nombreux partenariats stratégiques avec des sociétés telles que Zebra, Geoconcept, et a réalisé de nombreux connecteurs pour se connecter vers +2600 applications dont Zapier, Salesforce, Prestashop, Woocommerce, Sage.

Une levée de fonds pour se développer et accélérer la croissance

SIDE Capital, le fond d’entrepreneurs dirigé par Renaud Guillerm a été conquis par la solution Monstock : « La proposition de valeur de Monstock est unique et nous sommes convaincus que la solution va impacter significativement le secteur de la Supply Chain. Nous sommes ravis de les accompagner dans leur développement » (Renaud Guillerm, Managing Partner, Side Capital).

Grâce à ce tour de table, Monstock va renforcer son équipe pour poursuivre son développement en France et à l’international (déjà utilisé dans 93 pays) et proposer d’ici la fin de l’année de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA et la Blockchain.

Des recrutements sont lancés pour des commerciaux France et International, Chef de projet SI et Logistique, Développeurs Front/Back/Mobile, etc. Le cabinet Gartner estime à 21 Milliards de dollars le marché du logiciel de la Supply Chain Management / Logistique dans le monde en 2021. Le marché de la Supply Chain Management et Logistique est en complète transformation depuis quelques années et recherche des solutions temps réel, mobile, adaptable, fluide et collaborative.