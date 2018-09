Monese, un fournisseur de services bancaires uniquement sur mobiles à croissance rapide, a annoncé avoir obtenu une levée de fonds de série B de 60 millions de dollars pour accroitre son capital.

Le nouveau financement sera utilisé pour investir davantage dans le produit et son expansion internationale. L’investissement total depuis le lancement est donc de 76 millions de dollars, ce qui permettra à Monese de rendre la nouvelle génération de services bancaires mobiles accessible à de nombreux clients dans le monde entier.

Depuis son lancement en 2015, la demande des services Monese n’a cessé de croître. Près de 600.000 utilisateurs se sont inscrits à Monese au Royaume-Uni et en Europe. Avec trois fois plus de nouveaux clients par mois depuis la fin de 2017, les clients de Monese acheminent désormais plus de 2,5 milliards de dollars chaque année via leurs comptes Monese.

Cette nouvelle vague de financement est menée par Kinnevik, un investisseur spécialisé dans les sociétés numériques, avec la participation de PayPal, les investisseurs européen Augmentum Fintech et International Airlines Group pour sa fidélisation et services des données Avios Group Ltd. Les investisseurs existants, incluant le Fond INVC d’Investec, ont également participé.

« Nous sommes ravis de cet investissement important d’investisseurs de renommée mondiales, ce qui nous permettra de continuer à devenir une plateforme financière mondiale pour tous, en offrant à davantage de personnes l’accès à la dernière génération de services bancaires mobiles » a déclaré Norris Koppel, fondateur et PDG de Monese. « Nous sommes honorés d’avoir des investisseurs aussi éminents qui partagent notre conviction que les services bancaires évoluent et que les dernières technologies peuvent être utilisées pour fournir des services financiers modernes, intelligents et accessibles partout dans le monde, à tous ceux qui en ont besoin. Avoir des investisseurs qui sont de grands leaders dans leur domaine nous permet d’apporter une expérience opérationnelle et un potentiel de croissance exceptionnel pour les services que nous offrons aujourd’hui et pour l’avenir. Avec une nouvelle série d’innovations de produits qui seront annoncées dans un très proche avenir, Monese vit une période passionnante. »

Avec la première application bancaire uniquement mobile qui a été lancée au Royaume-Uni, Monese permet désormais aux clients d’ouvrir des comptes Euros avec IBAN dans 20 pays. Son produit révolutionnaire est alimenté par une technologie propriétaire qui effectue des contrôles KYC (Know Your Customer) de qualité dans leur globalité et en temps réel.

Cela permet aux clients d’ouvrir un compte en seulement 120 secondes, sans avoir besoin d’être résident, d’avoir un justificatif d’adresse ou un historique bancaire de crédits, et pour Monese d’offrir un ensemble de combinaison à des clients à mobilité internationale actuellement mal desservis par les institutions financières traditionnelles.

Grâce à ses formules tarifaires transparentes et peu coûteuses, Monese a créé une plateforme financière que la majorité de ses clients utilisent comme compte bancaire principal, en sachant que 75% de tous les fonds entrants sont des salaires réguliers.

Monese a une stratégie produits agressive pour les mois à venir qui apportera une gamme séduisante de nouvelles fonctionnalités et offres sur le marché. En outre, elle prévoit d’embaucher 100 employés supplémentaires dans ses bureaux au Royaume-Uni et en Estonie, ainsi que d’ouvrir un troisième bureau au Portugal d’ici la fin de l’année, ce qui augmentera considérablement la taille de ses opérations.