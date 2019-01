Naxicap Partners, affilié de Natixis Investment Managers poursuit l’aventure avec MonBuilding en participant à sa levée de fonds de 2 millions d’Euros, réalisée en décembre 2018. Naxicap Partners accompagne à nouveau la startup, aux côtés de Family Offices, dans sa forte croissance dans le milieu des proptech

Le marché de l’immobilier mondial connaît un bouleversement depuis quelques années avec l’arrivée des proptech telles que WeWork ou Finalcad, qui mettent l’innovation au cœur de leur stratégie. MonBuilding a pour ambition d’améliorer l’expérience des utilisateurs dans les immeubles tertiaires et résidentiels (classiques ou spécialisés) en apportant un outil tech en ligne avec les nouveaux usages.

Créée en juin 2016, MonBuilding est une application mobile et web qui permet :

d’améliorer la circulation de l’information dans l’immeuble,

de favoriser la création d’une communauté,

d’accéder en un point unique à l’ensemble des services offerts aux occupants.

MonBuilding est une application flexible qui part du besoin exprimé dans l’immeuble et va s’y adapter. La startup accompagne ses clients dans leur « mutation servicielle », qui consiste à évoluer du simple espace à une expérience favorisant le bien-être au travail et le confort dans son logement.

Avec un portefeuille de 70 immeubles séduits par sa solution, MonBuilding continue son expansion en France, avec des clients emblématiques tels que Vinci Immobilier, Nexity ou encore BNP Paribas Real Estate. La startup avait déjà levé 500 000 Euros auprès de Naxicap Partners en juillet 2017 : « Nous sommes très heureux d’avoir convaincu Naxicap Partners et des Family Offices de nous accompagner pour accélérer notre développement. Le marché est demandeur de solutions et peu d’acteurs ont aujourd’hui développé une application aussi complète. Nous souhaitons continuer à investir en R&D pour asseoir notre avance technologique et satisfaire un ensemble de clients et de situations (quartiers, coworking, co-living, hôtels, résidences seniors). » se réjouit Eliane Lugassy, CEO et fondatrice de MonBuilding.

Eric Aveillan, Président du Directoire de Naxicap Partners commente « Nous finançons seulement une ou deux startup par an, dans une logique très sélective, lorsque nous sommes convaincus de l’intérêt du produit, de la profondeur du marché et de la qualité de l’équipe. A l’instar de Adents et Dental Monitoring, notre investissement dans MonBuilding correspond à une double conviction : sectorielle - le secteur de l’immobilier (8% du PIB des pays développés), en retard sur le digital, semble être à l’orée d’une révolution technologique ; et humaine – l’équipe de MonBuilding a une vision stratégique très construite de son projet. Elle a démontré sa capacité à délivrer un produit de qualité permettant d’accompagner les acteurs immobiliers dans leur mutation servicielle. Nous sommes heureux d’avoir identifié MonBuilding et de continuer à le soutenir dans son développement. »