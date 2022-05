Mon Chasseur Immo simplifie et optimise l’achat d’un bien immobilier en combinant le meilleur de l’humain (un chasseur immo expert, mandataire indépendant recruté et formé en interne) et du digital (une application mobile pour l’acheteur et pour le chasseur, directement connectées entre elles).

Sa plateforme technologique propriétaire très différenciante permet de couvrir tout le processus transactionnel et de générer des gains de productivité inégalés pour le chasseur (agrégation d’annonces, simulateurs de nombre de biens disponibles selon critères, outils de scoring, pour aider le chasseur à qualifier les biens et proposer à l’acheteur les meilleures opportunités).

De son côté, l’acheteur gagne un temps considérable dans sa recherche, simplifie et sécurise son parcours d’achat, et bénéficie d’un service de négociation du prix du bien 100% dans son intérêt. Au service de recherche et de négociation du bien s’ajoutent des services tels que financement, travaux, gestion locative, conciergerie. Mon Chasseur Immo propose donc un service complet, 100% dédié aux acquéreurs (à l’inverse d’un agent immobilier dont le client est le vendeur), générant pour lui un gain de temps (temps de recherche divisé par 10) et d’argent considérables (rapport qualité prix du bien négocié).

Mon Chasseur Immo s’est très vite imposé en se déployant immédiatement à l’échelle nationale sur les 2 segments, résidentiel et investissement, prenant ainsi une avance significative sur ce nouveau marché. Cette levée de fonds de 10 M€ est menée par IXO Private Equity, accompagné par Galia Gestion, ainsi que par les actionnaires historiques, IRDI Capital Investissement, Sofilaro et plusieurs business angels qui ont renouvelé leur engagement.

L’équipe, emmenée par son CEO Frédéric Bourelly, se donne aujourd’hui les moyens de ses ambitions et entend accélérer fortement sa croissance, à travers notamment :

l’ouverture de nouveaux bureaux en France et en Europe,

le développement accéléré de son réseau de mandataires (130 à ce jour),

un plan marketing d’envergure

l’upgrade de sa plateforme digitale pour créer encore plus de valeur pour les acheteurs et les chasseurs, au travers notamment d’applicatifs à base d’Intelligence Artificielle.

Dans un marché résilient de plus d’1 million de transactions par an sur le seul territoire français, 70% des vendeurs sont accompagnés par un agent immobilier pour vendre leur bien, alors que moins de 1% des acheteurs le sont pour réaliser une recherche simple et efficace. Un terrain de jeu considérable s’ouvre sur le marché « Buy-side » vs « Sell side » – les agences.

Mon Chasseur Immo est idéalement positionné pour révolutionner ce marché, à l’instar des Etats-Unis où 80% des acheteurs bénéficient déjà des services d’un « buyer agent ».

Frederic Bourelly, CEO de Mon Chasseur Immo : « L’acheteur est le grand délaissé des services immobiliers. Nous avons donc imaginé une offre à destination des Acquéreurs immobiliers et développé un business model de plateforme phygitale rendant la chasse immobilière efficace, attractive et scalable et qui a fait ses preuves. Nous sommes aujourd’hui prêts pour une croissance exponentielle sur un marché considérable ! Nous sommes ravis du tour de table que nous avons constitué avec l’arrivée d’IXO et de Galia et je remercie également nos investisseurs et partenaires bancaires historiques de nous renouveler leur confiance pour cette phase de Scale-Up », précise.

Rémi Chériaux de IXO Private Equity : « Mon Chasseur Immo s’inscrit parfaitement dans l’ambition de notre activité capital-innovation : des sociétés ayant stabilisé leur business model commercial et technologique, en phase d’accélération pour devenir leaders sur leurs marchés. Nous avons été séduits par le projet de Frédéric Bourelly et son équipe, basé sur une solide assise digitale couplée à des services à forte dimension humaine pour les clients. Nous serons à ses côtés pour accompagner l’exécution d’un plan de de développement à 360° : nouveaux services et développement organique sans oublier la croissance externe. »

Julien Sainte-Catherine de IRDI Capital Investissement et Manuel Potier de SOFILARO : « Les services transactionnels ‘Sell-side’ sont déjà très concurrentiels et l’innovation se joue à présent sur les services ‘Buy-side’ très peu exploités à ce jour. Mon Chasseur Immo a été le premier à se positionner sur ces services dédiés aux acheteurs avec un modèle phygital qui a fait ses preuves et qui est aujourd’hui prêt pour passer à l’échelle. Nous sommes très heureux de continuer à accompagner Frédéric Bourelly et son équipe dans cette nouvelle étape de croissance. »