L’investissement facilitera l’accélération de son expansion internationale et son développement technologique.

Mollie, l’un des prestataires de services de paiement (PSP) à la croissance la plus rapide d’Europe, annonce aujourd’hui avoir bouclé un tour de financement de Série C de 800 millions de dollars (665 millions d’euros), portant le montant total levé par la société à plus de 940 millions de dollars (780 millions d’euros). Ce tour de table a été mené par des fonds gérés par Blackstone Growth (BXG), le fonds d’investissement en entreprises à forte croissance de Blackstone, et inclut EQT Growth, General Atlantic, HMI Capital et Alkeon Capital. TCV, qui avait mené l’investissement de Série B en septembre 2020, a également participé à ce tour de financement. Cette levée de fonds facilitera l’expansion internationale de Mollie, permettra d’agrandir son effectif et financera l’ingénierie et les produits. L’entreprise pourra ainsi réaliser son ambition de devenir le prestataire de services de paiement (PSP) le plus apprécié au monde.

Lancé en 2004, Mollie est un des PSP les plus importants d’Europe. Aujourd’hui, l’entreprise sert plus de 120 000 marchands actifs par mois, de toutes tailles et sur l’ensemble du continent européen. En 2020, Mollie a traité plus de 10 milliards d’euros de transactions et est en passe de traiter plus de 20 milliards d’euros en 2021. Les produits de pointe de Mollie, sa tarification simple et transparente, son excellence dans la relation client et ses contrats sans engagement, ont accéléré sa croissance tant pendant la pandémie que dans les mois qui ont suivi l’assouplissement des confinements à travers l’Europe. Mollie compte parmi ses clients Deliveroo, Gymshark, O’Tacos et Ysé Paris.

Le tour de table valorise Mollie à 6,5 milliards de dollars (5,4 milliards d’euros), ce qui, sur la base des données de CBInsights, suggère que l’entreprise est désormais l’une des cinq fintechs privées les plus valorisées en Europe et l’une des 20 plus importantes au monde.

“Il y a quelque chose de très spécial chez Mollie. Au cours des trois mois qui se sont écoulés depuis que j’ai rejoint l’équipe, nous avons accompli tant de choses : la préparation du lancement au Royaume-Uni, une croissance de 600 % en Allemagne et le recrutement d’un nombre impressionnant de salariés et de cadres”, déclare Shane Happach, PDG de Mollie.

“Ces derniers mois, Mollie a suscité l’intérêt de certains des plus grands investisseurs fintech au monde. Avec BXG, nous pensons avoir trouvé un investisseur qui peut aider Mollie dans sa prochaine phase de croissance. L’implication de notre nouveau groupe d’investisseurs témoigne de leur confiance dans la croissance, la stratégie et la gamme de produits de Mollie.”

“Mollie est une des entreprises à forte croissance les plus captivantes d’Europe et est à l’avant-garde pour permettre aux PME européennes en ligne d’accepter des paiements de nouvelle génération. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe fantastique de Mollie et sommes impatients de mettre à profit le capital, l’expertise et le réseau mondial de Blackstone pour accélérer la croissance de l’entreprise”, explique Paul Morrissey, responsable des investissements européens pour Blackstone Growth. “Cet investissement confirme la confiance que place Blackstone dans l’Europe, une région où les entreprises à forte croissance peuvent prospérer.”

Aujourd’hui, Mollie compte environ 480 employés et prévoit de recruter 300 collaborateurs dans les six à neuf prochains mois. En France, Mollie compte recruter 15 à 20 salariés à temps plein sur des fonctions commerciales et va agrandir ses effectifs en Allemagne, au Royaume Unie, en Belgique et aux Pays-Bas. Mollie étudie actuellement d’autres pays dans le cadre de son expansion en Europe et au-delà. La fintech prévoit également de continuer à investir dans sa plateforme technologique et d’étendre son portefeuille de produits au-delà des paiements pour offrir des services financiers aux PME, suite à l’arrivée d’un nouveau Chief Product Officer, Rogier Schoute.