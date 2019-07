Basé à Amsterdam, Mollie a lancé il y a plus de dix ans des solutions de paiement en ligne abordables, simples et fiables pour les entreprises de toutes tailles. Mollie dessert désormais plus de 65 000 entreprises en Europe via sa plateforme. La société affiche une croissance à 3 chiffres depuis plusieurs années. Implantée en France depuis 2018, Mollie ambitionne de se développer de manière conséquente sur ce nouveau marché et de capter plusieurs milliers de nouveaux clients d’ici la fin d’année 2020.

La France fait partie des marchés prioritaires pour Mollie. Cette levée de fonds va permettre de structurer l’entreprise dans l’hexagone et d’innover sur des produits adaptés à la France. « Nous souhaitons adapter notre offre pour la rendre encore plus compétitive et proposer une solution encore plus innovante pour continuer de conquérir le marché français » témoigne Benjamin Lang, Country Manager France chez Mollie. Un déploiement qui passera par de nombreux recrutements sur des postes de commerciaux, de développeurs, en marketing (content marketing, growth marketing) ou encore au sein de service juridique. « Nous implanterons prochainement des bureaux à Paris pour nos équipes françaises, et ainsi être au plus proche de nos clients. Notre objectif est de capter plusieurs milliers de nouveaux clients dans les 12 prochains mois » complète Benjamin Lang.

Le fondateur de Mollie, Adriaan Mol, estime que le moment était venu d’accélérer son expansion compte tenu de l’absence d’options concurrentielles évolutives sur le marché européen. « Avec plus de 65 000 commerçants, nous avons rempli notre mission d’inciter les commerçants à vendre et à se développer plus efficacement grâce à des services de paiement solides et faciles à utiliser. Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer que nous avons réuni des investisseurs de l’industrie partageant nos valeurs et notre vision à long terme. Cet investissement nous permettra de poursuivre notre expérience en matière de création de produits financiers innovants pour les entrepreneurs PME partout en Europe. »