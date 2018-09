Lancé le 24 octobre 2017, le fonds a atteint un milliard d’euros d’encours sous gestion rapidement, en moins d’un an. Alors que les investisseurs réévaluent l’exposition au risque de leur allocation, le fonds Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund a fait l’objet d’un fort intérêt de la part des investisseurs au profil conservateur, recherchant des solutions ayant un risque réduit et capables de faire travailler leurs liquidités.

Le marché des obligations sécurisées européennes représentent une vaste classe d’actifs, liquide, souvent inexplorée par les investisseurs. Pourtant, la classe d’actifs se distingue par des standards de sécurité parmi les plus élevés, un aspect important pour tout investisseur averse au risque.

Les obligations sécurisées offrent un double niveau de protection contre le défaut : il s’agit de titres de grande qualité, adossés à un pool d’actifs rigoureusement réglementés. De plus, ces obligations sont traitées favorablement par la régulation de l’Union européenne en cas d’insolvabilité, bénéficiant du même niveau de séniorité que les dépôts inférieurs à 100 000 euros.

En complément de la sécurité inhérente à la classe d’actifs, le fonds est de faible duration, un positionnement limitant l’exposition au risque en cas de remontée des taux d’intérêt.

Bien que les investisseurs les plus familiers de cette classe d’actifs l’adressent comme un investissement passif, celle-ci offre néanmoins un potentiel de génération d’alpha conséquent. « Les obligations sécurisées sont perçues par la plupart des investisseurs comme un marché « ennuyeux ». Recourir à la classe d’actifs par le biais de solutions passives est une énorme erreur » affirme Henrik Stille, gérant de portefeuille en charge du fonds. En effet, le marché des obligations sécurisées européennes est inefficient à plusieurs titres, seule une approche d’investissement active et éprouvée permet de capitaliser sur ces opportunités.

Chez Nordea, l’équipe Danish Fixed Income & European Covered Bond a vingt ans d’expérience dans la gestion d’obligations sécurisées et compte 39 milliards d’euros d’actifs sous gestion, avec un historique éprouvé en matière de génération d’alpha. L’équipe est basée au Danemark, l’un des marchés les plus anciens et significatifs en matière d’obligations sécurisées. Le succès du fonds Nordea 1 - European Covered Bond Fund, autant que l’objectif d’offrir des solutions d’investissement à risque réduit pour les investisseurs, ont motivé le lancement de ce nouveau fonds.

« Beaucoup d’investisseurs ne savent pas vers quel type de solution se tourner : ils redoutent d’être exposés au risque de marché, mais voient leur épargne érodée par la hausse de l’inflation » déclare Christophe Girondel, responsable monde de l’activité clients institutionnels et distribution de fonds chez Nordea Asset Management. « Le fonds Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund est une option pour mettre en œuvre sereinement leur parcours d’investissement et rentabiliser leur épargne. »