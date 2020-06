HERE accueille MC et NTT en tant qu’investisseurs stratégiques. Les deux sociétés ont co-investi dans HERE par l’intermédiaire de leur nouvelle société de holding commune créée aux Pays-Bas, COCO Tech Holding B.V. En conséquence, HERE compte désormais neuf actionnaires directs et indirects : Audi, Bosch, BMW Group, Continental, Intel Capital, MC, Mercedes-Benz, NTT et Pioneer.

À la suite de la transaction, HERE a ajouté deux nouveaux membres à son conseil de surveillance : M. Yutaka Kyoya, PDG du groupe Consumer Industry Group, Mitsubishi Corporation ; et M. Hiroki Kuriyama, membre du conseil d’administration, vice-président exécutif, responsable du développement commercial stratégique, NTT.

La structure grandissante de l’actionnariat de HERE soutient les ambitions de la société de se développer dans de nouvelles industries et de nouveaux marchés. L’arrivée de nouveaux investisseurs japonais donnera ainsi l’opportunité à HERE d’accélérer sa croissance dans la région Asie-Pacifique. HERE et MC ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs projets, notamment dans les domaines de la logistique du moyen et du dernier kilomètre, de la lutte contre les embouteillages et de la publicité géolocalisée.

« Nous sommes ravis d’accueillir Mitsubishi Corporation et NTT comme nouveaux investisseurs stratégiques. Le soutien de ces deux grandes entreprises nous permet de concrétiser nos ambitions de croissance à long terme et augmente la valorisation de notre société de façon significative. En investissant dans HERE, MC et NTT montrent qu’ils reconnaissent l’énorme potentiel des données et des technologies de localisation pour encourager l’innovation, stimuler l’efficacité et le développement durable, et participer à la création d’un monde meilleur », a déclaré Edzard Overbeek, PDG de HERE Technologies.