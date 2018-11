Première société de gestion dédiée à l’investissement responsable lors de sa création il y a 5 ans, Mirova met au cœur de ses stratégies de gestion le financement d’une économie durable afin de concilier performance financière et impact environnemental et social.

Le marché de la finance durable a connu une véritable montée en puissance depuis quelques années, tiré par la demande des investisseurs et encouragé par la régulation. Lors de la COP 21 en 2015, les acteurs financiers réalisent le rôle qu’ils peuvent jouer dans la lutte contre le changement climatique. Depuis, la mise en place d’une régulation promouvant la finance verte a permis au marché de s’ouvrir, pour que l’intégration des critères dits « ESG » deviennent peu à peu la norme.

Mirova a su s’inscrire comme une société précurseur et un acteur de référence dans le domaine de la gestion de « conviction » (leader sur le marché de la gestion financière solidaire [1], lancement de la 4ème génération de fonds dédié aux énergies renouvelables, accompagnement du marché des green bonds et lancement de fonds dédiés) et le déploiement de l’approche ISR sur l’ensemble des classes d’actifs, en s’appuyant sur une équipe solide d’analystes extra-financiers. Convaincu de la nécessité de créer de l’impact et de le démontrer, Mirova a par ailleurs été l’une des premières sociétés à mettre en place des indicateurs propres comme l’impact carbone, ou l’impact emploi, afin de mesurer l’effet réel de ses investissements. La société est la seule à afficher aujourd’hui, sur l’ensemble de ses portefeuilles, une empreinte carbone de 2°C.

Dans un marché qui s’est largement ouvert aux enjeux de demain, le positionnement de Mirova a su convaincre de plus en plus d’investisseurs : de 3,6 Mds d’euros en décembre 2013, les actifs sous gestion sont passés à 10,2 Mds d’euros à fin septembre 2018.

En 5 ans, Mirova a connu une croissance forte sur l’ensemble de ses stratégies : les expertises taux et actions représentent aujourd’hui près de 2/3 des actifs sous gestion, soit 7 Mds d’euros, les infrastructures totalisent près de 1/3, soit 2,9 Mds d’actifs sous gestion. L’expertise dédiée au capital naturel a, quant à elle, vu le jour en 2017, et été consolidée par l’acquisition de la société Althelia Ecosphère.

« Nous sommes fiers d’afficher depuis 2013 une croissance aussi forte », déclare Anne-Laurence Roucher, directrice générale déléguée de Mirova, en charge du développement, « qui illustre bel et bien notre capacité à proposer des solutions d’investissement performantes et durables ». La société se déploie également hors des frontières françaises : Mirova a créé des divisions aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Portée par cette forte dynamique, Mirova ambitionne de doubler ses encours d’ici à 5 ans. La société vise 20 milliards d’euros, avec le renforcement de sa position auprès des clients institutionnels et la poursuite du développement sur le segment de la clientèle retail et des Conseillers en Gestion de Patrimoine grâce à de nouvelles offres dédiées. « Nous sommes persuadés qu’un des grands enjeux aujourd’hui est la capacité à réorienter l’épargne des ménages vers la finance durable », affirme Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova. « Cela répond à la fois à des besoins de financement, mais aussi à une demande croissante des épargnants : il est primordial de proposer aux particuliers des produits lisibles, de qualité, et qui rendent compte de leur impact. »

Mirova prévoit enfin d’explorer de nouveaux territoires « d’impact investing », comme la biodiversité et le capital humain.