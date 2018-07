Le financement des innovations et technologies nécessaires à la transformation de notre économie vers un modèle plus durable est devenu un enjeu majeur, dans lequel les investisseurs individuels peuvent et souhaitent jouer un rôle. Comme le révèle la dernière étude [1] de Natixis Investment Managers réalisée auprès de 8300 investisseurs particuliers (dont 400 en France), près de 80% des investisseurs français souhaitent que leurs investissements soient en accord avec leurs valeurs personnelles et cohérents avec les meilleurs standards ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). 67% déclarent également qu’il est important d’investir dans des entreprises qui ont un impact social ou environnemental positif.

Pour répondre à cette demande nouvelle des investisseurs et leur proposer des solutions qui visent à surperformer les marchés financiers et dont l’impact soit démontrable, Mirova propose d’ores et déjà aux CGP trois fonds thématiques : Insertion Emploi Dynamique et Mirova Europe Environnement Fund, positionnés sur les enjeux de création d’emplois et de transition environnementale, et Mirova Europe Sustainable Equity Fund, qui cherche plus largement à identifier les risques liés à la transformation de nos économies, et les innovations permettant d’apporter des solutions durables.

Pour cette nouvelle étape de son développement, Mirova s’appuie sur les équipes commerciales de Natixis Investment Managers et sur leur connaissance des besoins particuliers de cette clientèle.

Pour la première fois, Mirova sera présent au salon Patrimonia aux côtés des équipes commerciales de Natixis Investment Managers, pour expliquer les spécificités de leur stratégie et davantage comprendre les besoins précis des CGP et de leurs clients. Mirova prévoit également d’élargir la gamme proposée 2019 en intégrant des stratégies existantes ainsi que de nouvelles solutions spécialement conçues pour cette clientèle.

« C’est une étape majeure pour notre développement, commente Anne-Laurence Roucher, Directrice Générale Déléguée en charge du développement et des opérations de Mirova. Nous observons qu’en Europe, le marché témoigne, de façon de plus en plus large, d’un appétit grandissant pour nos stratégies. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de l’appui et de l’expertise de Natixis Investment Managers pour mettre à disposition des CGP nos trois fonds thématiques ».

« Nous constatons que l’attention des CGP et des clients finaux ne se limite pas au bilan financier des entreprises. De plus en plus, ils veulent investir dans des sociétés qui respectent leurs convictions personnelles. La gestion ISR est en effet arrivée à ce point d’inflexion où les investisseurs entrevoient son impact environnemental et social, mais aussi son potentiel de performance. C’est pour cela que nous souhaitons davantage intégrer Mirova dans notre sélection de solutions dédiées », explique Mehdi Rachedi, Directeur de la distribution externe pour Natixis Investment Managers. « Mirova est un acteur historique de l’ISR et nous sommes convaincus que son approche et son expertise de qualité convaincront nos clients. »