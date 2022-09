Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable, propose à la clientèle privée son fonds de private equity à impact [1] lancé en 2021. Agréé ELTIF, pour être accessible à un plus grand nombre d’investisseurs, ce fonds investit dans des entreprises apportant des solutions et technologies innovantes durables contribuant à la transition environnementale. Natixis Investments Managers International proposera un FCPR [2] nourricier destiné à la clientèle française retail éligible telle que définie par le règlement du fonds qui viendra prochainement compléter cette offre.

Pour poursuivre son développement en France et en Europe, et répondre aux nouvelles attentes de la clientèle privée, Mirova permet l’accès direct des clients privés à une stratégie d’investissement traditionnellement réservée aux clients institutionnels, en contrepartie d’une souscription minimum de 100 000 € et d’une immobilisation des capitaux sur 10 à 12 ans. Le fonds offre une plateforme aux investisseurs désireux d’optimiser leurs rendements sur le long terme pour placer leurs capitaux dans l’économie réelle avec un impact positif sur l’environnement à la clé.

Labélisé ELTIF [3] (European Long-Term Investment Fund ou Fonds Européen d’Investissement à Long Terme), Mirova Environment Acceleration Capital [4] s’adresse ainsi à un plus grand nombre d’investisseurs en Europe : investisseurs professionnels et non professionnels éligibles. Les ELTIF ont été créés pour promouvoir le financement à long terme de l’économie réelle, notamment en apportant du capital développement aux entreprises européennes non cotées. Un FCPR nourricier récemment agréé par l’AMF, viendra compléter cette offre. Destiné à la clientèle française retail éligible telle que définie par le règlement du fonds, il sera accessible dès un minimum d’investissement de 10 000 euros.

Lancé en septembre 2021, le premier fonds de private equity à impact de Mirova est catégorisé article 9 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation [5]. Son approche multithématique se base sur cinq thèmes principaux : villes intelligentes, ressources naturelles, technologies agri-agro, économie circulaire et énergies propres. Le fond est labellisé GreenFin(3).

Marc Romano, Directeur Private Equity Impact chez Mirova déclare : « Cette stratégie s’inscrit dans une vision pragmatique de l’investissement à impact : elle doit être suffisamment ambitieuse pour générer un impact environnemental conséquent allié à un potentiel de performance financière attractive [6], tout en préservant une taille permettant de déployer facilement et rapidement les capitaux de Mirova. En ouvrant notre fonds aux clients privés, nous participons à l’accélération de la démocratisation du private equity. »

« Dans un environnement de marché incertain, il est plus que jamais important d’accompagner les investisseurs et de les aider à atteindre leurs objectifs de long-terme », déclare Gad Amar, Directeur Distribution Europe de l’Ouest, Natixis Investment Managers. « Nous sommes ravis de mettre à disposition de nos clients privés l’expertise private equity à impact de Mirova, et leur donner ainsi accès à une source de diversification et un potentiel de rendement sur le long terme [7], tout en leur permettant de donner du sens à leurs investissements grâce à une stratégie à impact environnemental. »

Le rôle de ce fonds est d’accompagner en capital les entreprises dont l’activité vise à répondre aux ODD [8] fixés par les Nations Unies, afin de booster et industrialiser leurs innovations et leurs technologies. Il vise donc à combler une partie du déficit de financement estimé à 2 500 milliards USD par an [9].

C’est en ce sens que quatre investissements [10] ont déjà été réalisés dont :