Avec cette acquisition, BKW accroît ses actifs de production d’électricité renouvelable de 15% et renforce sa présence sur l’un de ses marchés prioritaires.

Les parcs éoliens ont été construits par les sociétés d’investissement françaises Mirova et RIVE Private Investment. Ils ont été mis en service entre septembre 2018 et août 2021 et injectent plus de 250 GWh d’électricité verte par an dans le réseau. Les actifs, répartis en deux portefeuilles, sont cédés par la société de gestion française Mirova, via ses fonds Mirova Eurofideme 3 et Mirova Eurofideme 4 [1], et par les véhicules conseillés par RIVE Private Investment.

D’ici à 2026, BKW souhaite augmenter son portefeuille de nouvelles énergies renouvelables à plus d’un gigawatt (GW) de puissance installée et contribuer ainsi à un avenir énergétique durable. BKW a annoncé cet objectif lors du Capital Markets Day fin octobre 2021. BKW se concentre sur l’énergie éolienne et les installations solaires en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Norvège et en Suède.

Céline Lauverjat, Directrice adjointe des fonds infrastructures de transition énergétique chez Mirova déclare : « Après la cession en décembre dernier de notre portefeuille éolien en Croatie, la vente de ces actifs français, acquis avant leur construction, représente une opération importante pour le fonds Mirova-Eurofideme 3. Lancé en 2014, le 3ème millesime de nos fonds infrastructures dédiés à la transition énergétique, d’un montant de 353 millions d’euros, a terminé sa période d’investissement en 2018. Constitué d’un portefeuille diversifié d’actifs de production d’énergie renouvelable en Europe du nord et occidentale, le fonds est dans sa phase de désinvestissement. Nous sommes fiers d’avoir construit et exploité ses parcs d’une puissance totale de plus de 100 MW qui, sous le giron de BKW, continueront à produire de l’électricité verte pendant de nombreuses années et contribueront à la transition énergétique. »

Pierre du Passage, Partner chez RIVE Private Investment : « Nous sommes ravis d’avoir accompagné la construction d’actifs renouvelables de premier plan dans la Somme. En partenariat avec Mirova et conformément aux objectifs de développement durable de RIVE Private Investment, nous avons pu contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques et à la dynamisation de l’économie régionale. Le projet a démontré avec succès notre capacité à gérer activement des infrastructures durables et de qualité et à délivrer à nos investisseurs des performances supérieures. »

Margarita Aleksieva, responsable de l’unité commerciale Éolien et Solaire de BKW déclare : « Avec l’acquisition de six parcs éoliens dans la Somme, dans le nord de la France, BKW franchit une étape importante en direction de la réalisation de son objectif dans le secteur attractif de l’éolien. Cette acquisition va permettre de créer des synergies avec les activités existantes de BKW dans le domaine de l’éolien en France. Elle dispose désormais en France d’un portefeuille de onze parcs éoliens d’une puissance installée d’environ 170 MW. »