Mirova étend sa gamme obligataire en annonçant le lancement des fonds Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund et Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund. L’offre de gestion obligataire de Mirova propose désormais aux investisseurs des solutions s’adaptant aux différentes configurations de marché obligataire et d’investir sur l’ensemble du spectre de l’économie réelle tout en étant acteurs de la transition environnementale et sociale.

Hervé Guez, directeur des gestions actions, taux et solidaires de Mirova, déclare : « Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons privilégier les financements qui participent à la transition environnementale et sociale. L’année 2022 nous l’a malheureusement montré, la problématique de dépendance énergétique doit être adressée à échéance proche et évidemment intégrée dans un plan de transition énergétique à plus long terme. Nos deux nouveaux fonds s’inscrivent dans cette volonté et dans la mission de Mirova. »

Ces deux nouveaux fonds bénéficieront du processus de gestion, unique et intégré de Mirova qui s’appuie sur l’expertise d’une équipe de Recherche en Développement Durable composée de plus de 15 analystes. Cette équipe a développé depuis 2014, sa propre méthodologie à la fois au niveau de l’émetteur et des programmes d’émissions vertes et durables, reposant sur une analyse en opportunités et en risques. Une analyse propriétaire est également appliquée pour chaque émetteur, qui est évalué selon son niveau d’adéquation aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations-Unies.

Ensuite, avec l’appui de l’analyse crédit intégrée à l’équipe de gestion obligataire, les gérants combinent analyse fondamentale approfondie et analyse de la valorisation.

Ainsi, en investissant sur les obligations vertes et sociales pour tout type d’émetteurs et sur des obligations conventionnelles d’entreprises s’inscrivant dans une trajectoire de transition durable ou d’innovation environnementale, Mirova exclut de son univers d’investissement les programmes ou les entreprises dont les projets ou la stratégie en matière de développement durable sont jugés pas assez ambitieux. Comme tous les autres fonds de Mirova, ces nouveaux portefeuilles cherchent un alignement avec un scénario de 2°C maximum pour participer à la décarbonation de l’économie quand la plupart des indices obligataires sont alignés sur des scénarii allant de 3°C à 3.5C°.

Le fonds Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund

Afin d’accélérer le financement de la transition environnementale, Mirova a souhaité élargir son offre de gestion à des entreprises de plus petite taille et parfois moins bien notées par les agences de notation, mais avec un potentiel de rendement plus élevé. Le segment du High Yield4 se compose d’entreprises générant de l’impact et ayant un besoin crucial de financement.

Mirova s’intéresse aux entreprises spécialisées dans leur domaines autour de thématiques précises (soins médicaux, mobilité durable, emballages propres, recyclage/traitement des déchets, immobilier durable).

Mirova cherche à identifier les entreprises qui œuvrent selon elle pour une planète et une société plus sobre et qui favorisent l’économie circulaire. La préservation et la réutilisation des ressources rares est donc au cœur de la stratégie.

Ce fonds offre un portefeuille d’environ 80 émetteurs affichant un potentiel de rehaussement de notation crédit, et un rendement robuste, dont les solutions contribuent à accélérer la transition vers un modèle économique plus durable, tout en affichant un profil de risque à mi-chemin entre actions et obligations ainsi qu’une duration modérée.

Le fonds Mirova Euro Short Term Sustainable Bond

Le contexte de marché a évolué, passant d’un environnement de taux négatifs pour une grande partie de l’univers d’investissement à des niveaux de taux plus hauts, en lien avec les anticipations d’inflation.

Mirova a donc souhaité compléter sa gamme obligataire existante avec un fonds qui allie impact positif et faible duration5. Ce fonds cherche ainsi à réduire l’impact négatif d’une hausse des taux sur la performance absolue du portefeuille et de profiter de rendement sur des maturités inférieures à 4 ans devenues à nouveau attractives.

Au-delà du contexte de marché, le fonds Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund s’inscrit, comme le reste de la gamme, dans une volonté d’accélérer les investissements vers des entreprises qui fournissent des solutions permettant de participer à la transition environnementale et sociale. Le fonds investit sur les programmes d’obligations vertes et durables et sur les nombreuses entreprises qui ont besoin de se financer à court/moyen terme pour répondre et apporter des solutions aux enjeux de développement durable.

Ainsi, et comme sur toute la gamme obligataire de Mirova, grâce à une analyse ESG approfondie des émetteurs et des programmes verts et durables, le portefeuille sera aligné sur un scénario de réchauffement climatique à 2°C maximum et sera classé article 9 au sens de la réglementation SFDR.