Pour poursuivre son développement, dans un contexte de forte croissance en France et à l’international, Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable, renforce son comité exécutif par l’arrivée de Guillaume Abel en tant que Directeur Général Délégué. Il sera basé à Paris et directement rattaché à Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova. Cette nomination est effective ce jour.

En tant que Directeur Général Délégué de Mirova, Guillaume Abel supervisera les fonctions globales du développement et des opérations, de la recherche en développement durable, de la finance, des risques, du juridique et de la conformité regroupant une soixantaine de collaborateurs.

Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova, commente : « Je suis très heureux que Guillaume nous rejoigne pour apporter son expérience et contribuer aux succès de Mirova en France et à l’international. Notre société connaît une forte croissance et a désormais une empreinte globale avec l’acquisition récente de SunFunder. Je suis convaincu que sa présence à nos côtés nous sera précieuse pour poursuivre notre mission et devenir le leader global de l’investissement à impact. »

Guillaume Abel commente : « Je suis ravi de rejoindre les équipes de Mirova et de participer à l’accélération de son développement en France et à l’international dans le cadre de sa mission et de sa recherche d’impact. Cela passera notamment par un socle organisationnel et opérationnel efficace, une innovation continue en matière de développement produit et de recherche ESG, ainsi qu’une gouvernance adaptée à la double dimension globale et locale de Mirova, et de ses experts basés désormais sur quatre continents ».

Avant de rejoindre Mirova, Guillaume Abel était le Directeur du développement et membre du comité exécutif d’Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers. Agé de 55 ans, il a débuté sa carrière en 1991 à la Banque Indosuez où il a successivement occupé des postes à la Direction des Financements Complexes d’Actif, au Contrôle de Gestion, puis à la salle de marché. En 1997, il prend en charge la Mesure de Performance, puis le Reporting d’Indosuez Asset Management (Amundi). Nommé Directeur Général de CAAM Luxembourg (Amundi) en 2004, il participe au lancement de Fund Channel dont il sera le Managing Director de 2005 à 2009. Il est ensuite nommé Responsable du Service Client d’Amundi en 2009 avant de prendre la direction globale du Marketing en 2013. Il rejoint Candriam en 2014 où il occupe la fonction de Global Head of Marketing et membre du Comex. En 2017 il devient Responsable du Développement et membre de l’Executive Board de LBPAM.

Guillaume Abel est diplômé de l’Institut Européen de Management International (IEMI).