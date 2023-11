Mirova US nomme Stéphane Detobel et Francis Verpoucke, deux professionnels reconnus en Amérique du Nord. Mirova, société certifiée B Corp [1], entend s’appuyer sur son expérience solide dans la région, combinée à son expertise reconnue en matière de stratégies durables dans toutes les classes d’actifs, pour offrir des solutions d’investissement diversifiées aux investisseurs institutionnels américains et canadiens.

Avec plus de 60 % des actifs mondiaux sous gestion en 2022 [2], qui devraient croître jusqu’à 70 % au cours des cinq prochaines années, l’Amérique du Nord continue d’être un marché stratégique pour les gestionnaires d’actifs ayant des objectifs de développement global ambitieux tels que Mirova. Établie aux États-Unis en 2017, Mirova US emploie actuellement 26 personnes et gère 9,4 milliards de dollars [3], notamment grâce au développement de sa stratégie mondiale d’actions durables.

Travaillant en duo depuis plus de deux décennies, d’abord chez Amundi en Europe et en Amérique du Nord pendant 12 ans et plus récemment chez TOBAM, tous deux en tant que Managing Directors North America, Stéphane et Francis vont dans un premier temps promouvoir les stratégies actions et obligataires globales, infrastructures de transition énergétique et capital-investissement de Mirova. Mirova souhaite également développer son expertise en matière de capital naturel auprès des investisseurs nord-américains dans les années à venir.

Dans un contexte financier de plus en plus complexe et en constante évolution, les investisseurs institutionnels expriment un intérêt croissant pour des solutions d’investissement diversifiées qui offrent une création de valeur sur le long terme, tout en atténuant les risques et en maximisant les opportunités posées par les défis environnementaux et sociaux auxquels l’économie mondiale est confrontée.

Avec plus de 1 000 clients répartis sur tous les continents, Mirova, aux côtés de ses filiales, est devenu un leader reconnu de la finance durable, avec près de 28,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion et plus de 220 employés à Paris, Londres, Boston, Singapour et Nairobi [4].

Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova, déclare : "Depuis sa création il y a dix ans, Mirova a réussi à se forger une solide réputation en tant qu’acteur mondial de l’investissement durable. Nous accélérons aujourd’hui notre développement outre-Atlantique, où notre ambition est de doubler le poids de notre activité d’ici 2030, les investisseurs nord-américains montrant un fort appétit pour la transition énergétique et un intérêt pour la diversification vers les actifs européens. Je suis convaincu que l’équipe de Business Development de Guillaume Abel, dirigée par Zineb Bennani, avec l’appui de Stéphane et Francis, saura mener à bien notre développement stratégique au niveau mondial".

Zineb Bennani, Directrice générale de Mirova US et Directrice du développement commercial international de Mirova, ajoute : "Dans le cadre de notre croissance, le marché nord-américain est devenu extrêmement important pour Mirova. Nous pensons que les investisseurs institutionnels de la région sont de plus en plus à la recherche de solutions d’investissement innovantes et diversifiées, conçues pour accélérer la transformation de l’économie vers un modèle plus durable. Nous sommes ravis d’accueillir Stéphane et Francis, qui sont tous deux des professionnels expérimentés, pour nous aider à atteindre nos objectifs stratégiques. Je ne doute pas qu’ils seront un atout considérable pour Mirova".

Stéphane Detobel Executive VP Institutional Business North America chez Mirova US, concluent : « Nous sommes ravis de rejoindre les équipes de Mirova US pour promouvoir leur large gamme de solutions d’investissement. En tant que cœur battant de la finance mondiale, l’Amérique du Nord est un marché clé pour la diffusion d’une forme de finance plus responsable dans les actifs privés et cotés. »

Francis Verpoucke, Executive VP Institutional Business North America chez Mirova US, conclut : « Nous sommes convaincus que les investisseurs institutionnels américains et canadiens sont à la recherche de solutions d’investissement durables et innovantes qui identifient les opportunités, anticipent les risques et répondent à leurs attentes en termes de performance, tant pour les actifs cotés que pour les actifs privés ».

Stéphane et Francis seront basés à New York et rendront compte à Zineb Bennani.

Stéphane Detobel, Executive Vice-President Institutional Business North America chez Mirova US

M. Detobel a rejoint TOBAM Amérique du Nord en 2013 en tant que Directeur général Amérique du Nord, Business Development, après avoir passé 12 ans chez Amundi en Europe et en Amérique du Nord. Il a commencé sa carrière en 1993 en tant qu’auditeur senior chez Deloitte Belgique. Il a ensuite rejoint State Street Global Advisor à Bruxelles en tant que Head of Client Servicing pour l’Europe continentale. En 2001, il a rejoint Amundi Benelux où il a ouvert le bureau de Bruxelles et a contribué à la croissance de l’activité locale de manière significative. En 2008, M. Detobel a créé Amundi USA pour lancer et diriger les activités d’Amundi aux États-Unis.

M. Detobel est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université catholique de Louvain (UCL). Il est également diplômé de l’Association européenne des analystes financiers.

Francis Verpoucke, Executive Vice-President Institutional Business North America chez Mirova US

M. Verpoucke a rejoint TOBAM Amérique du Nord en 2013 en tant que Directeur Général Amérique du Nord, Business Development, après avoir passé 12 ans chez Amundi en Europe et en Amérique du Nord. Il a débuté sa carrière en 1996 en tant qu’auditeur chez PriceWaterhouseCoopers Belgique. Il a ensuite rejoint State Street Global Advisor à Bruxelles en tant que Client Service officer, avant de rejoindre Amundi, où il a couvert les marchés néerlandais, belge et luxembourgeois. En 2008, il a rejoint Amundi USA en tant que responsable du développement commercial et du service à la clientèle pour les investisseurs américains.

M. Verpoucke est titulaire d’une maîtrise en commerce et finance de l’Université catholique de Louvain et d’une maîtrise en comptabilité et audit. Il est également diplômé de l’Association européenne des analystes financiers.