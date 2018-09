Ils affichent respectivement une croissance de leurs encours de 150% et 50% sur les 18 derniers mois, portée notamment par une collecte forte dans les réseaux bancaires et les banques privées.

Mirova, acteur de référence de la finance durable et affilié de Natixis Investment Managers, cherche à concilier performance financière et impact environnemental et social grâce à des stratégies innovantes et une gestion engagée. Une équipe d’analystes accompagne les gérants pour déterminer des univers de valeurs répondant aux thématiques spécifiques de chaque stratégie afin d’identifier les opportunités d’investissement de long terme, mais aussi les risques.

Face à l’intérêt grandissant des particuliers pour ce type de stratégies, Mirova a récemment affirmé sa volonté de se développer sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine. Les fonds Mirova Europe Environnemental Equity Fund et Insertion Emploi Dynamique font partie de l’offre proposée à cette nouvelle clientèle, et seront présentés pour la première fois lors du salon Patrimonia par les équipes commerciales de Natixis Investment Managers.

« Notre capacité à analyser les marchés à la lumière des grandes transitions que notre société traverse est un réel avantage compétitif. Sur les sujets de la transition environnementale et de la création d’emploi, nous cherchons à sélectionner des valeurs porteuses de solutions de long terme, avec la conviction qu’elles généreront de la surperformance », explique Hervé Guez, directeur actions et taux chez Mirova. « Nous constatons que de plus en plus d’investisseurs, institutionnels ou particuliers, souhaitent intégrer les enjeux ESG à leurs placements. Ce seuil symbolique de 500 millions d’euros atteint par chacun de ces deux fonds actions en atteste aujourd’hui. »