Le Groupe financier international Mirabaud, acteur de référence de la gestion privée et la gestion d’actifs et présent en France depuis 2003, vient de créer Mirabaud Advisors, spécialisée dans le conseil M&A dédié aux opérations mid-cap.

Au service des entrepreneurs et des sociétés familiales, Mirabaud étoffe en France sa plateforme de conseil et d’investissement en proposant un accompagnement sur mesure et à forte valeur ajoutée, sur l’ensemble des opérations capitalistiques et patrimoniales de sa clientèle tout au long du cycle de développement de leur entreprise.

« Le Groupe Mirabaud représente la plateforme idéale pour proposer des conseils financiers et stratégiques sur-mesure et à fort impact, en parfaite indépendance. Mirabaud possède l’un des plus hauts niveaux d’expertise dans la gestion privée ainsi qu’une forte culture entrepreneuriale… » commente Stéphane Benouaich, Directeur général de Mirabaud Advisors en France