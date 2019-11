Mirabaud, le groupe bancaire et financier fondé à Genève en 1819, en partenariat avec SBK Holding, la Holding de Son Altesse le Dr Cheikh Sultan Ben Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, conseiller du Président des Emirats arabes unis, a offi- ciellement ouvert ses bureaux à Abou Dabi. Son Altesse le Dr Cheikh Sultan Ben Khalifa Ben Zayed Al Nahyan ainsi que des hauts fonctionnaires de l’Autorité de régulation des services financiers d’Abu Dhabi Global Market ont assisté à l’ouverture des nouveaux bureaux et à la cérémonie d’inauguration.

La nouvelle filiale Mirabaud (Abu Dhabi) Ltd, qui vient d’ouvrir ses portes, offrira à sa clientèle d’Abou Dabi et des Emirats arabes unis des ser vices de conseil en gestion de for tune domestique et internationale, de développement commercial, de planification successorale et d’autres ser vices d’investissement destinés aux familles locales, leurs réseaux et partenaires.

Mirabaud est présent aux Emirats arabes unis depuis 2007, où près de 40 collaborateurs travaillent chez Mirabaud (Middle East) Ltd installé au Dubai International Financial Centre. Une demi-douzaine d’employés seront déployés à Abou Dabi, sous la conduite de Ronald Tamer, CEO de Mirabaud Abu Dhabi, assisté d’Alain Baron, responsable du marché de la gestion de fortune pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) chez Mirabaud, et d’Olivier Honsberger, CEO de Mirabaud Middle East Ltd.

Yves Mirabaud, Associé gérant Senior de Mirabaud et Président du Conseil d’Administration de Mirabaud (Middle East) Ltd et Mirabaud (Abu Dhabi) Ltd se félicite « de l’ouver ture d’une filiale à Abou Dabi l’année de notre bicentenaire, car Mirabaud tient grandement à se rapprocher de ses clients et partenaires. C’est également un honneur de collaborer avec Son Altesse le Dr Cheikh Sultan Ben Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, avec qui nous entretenons d’excellentes relations depuis de nombreuses années et dont j’admire grandement l’engagement, notamment dans le domaine humanitaire. Notre tradition longue de 200 ans prouve que Mirabaud est bien plus qu’un nom, c’est un symbole de continuité. C’est aussi un synonyme de clairvoyance, de croissance et de succession. »

Son Altesse le Dr Cheikh Sultan Ben Khalifa Ben Zayed Al Nahyan relève que « l’amitié de nos familles s’étend sur de nombreuses années et reflète la philosophie de notre collaboration et l’avenir que nous envisageons pour les générations futures. Mirabaud possède le savoir-faire pour offrir des solutions sur mesure. »

S.E. Ahmed Ali Al Sayegh, Ministre d’Etat (EAU) et Président de l’ADGM a déclaré : « Nous adressons nos sincères félicitations au Groupe Mirabaud et lui souhaitons la bienvenue dans la famille ADGM. Mirabaud est un ajout inestimable à notre dynamique communauté financière et d’investissement et nous espérons que Mirabaud élargira les solutions et les offres disponibles pour mieux servir les investisseurs et la communauté des affaires dans les Emirats arabes unis et dans la région MENA. En tant que centre financier international, l’ADGM est ouvert à tous les partenaires et entités partageant les mêmes idées et cherchant à mettre en œuvre leurs stratégies commerciales ainsi qu’à s’implanter au niveau régional et mondial. »

Alain Baron, nouvel Associé commanditaire du groupe Mirabaud et responsable MENA chez Mirabaud, commente : « Nous sommes une entreprise en mains familiales et nous avons à cœur de servir les particuliers et de soutenir leurs entreprises familiales. Mirabaud développe des services et des produits de niche qui répondent aux attentes de nos clients. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre expertise globale forte d’une tradition de 200 ans. Nous avons toujours cru en la région du Moyen-Orient et l’expansion de notre bureau d’Abou Dabi marque le prochain jalon dans le développement de notre présence internationale. Nous serons plus proches de nos amis et de nos clients pour leur apporter notre soutien dans les défis à venir. »

Grâce à l’ouverture de sa nouvelle filiale aux Emirats arabes unis, Mirabaud s’engage à contribuer à la croissance de la fondation SBK Holding et à aider les autres entreprises familiales locales à prospérer. Les activités de Mirabaud ne se limiteront pas aux services d’investissement (gestion discrétionnaire et conseil), mais porteront également sur d’autres aspects de la gestion de for tune, notamment structurer et faciliter la transmission du patrimoine privé, consolider les actifs et établir un reporting, conseiller dans le domaine des acquisitions, de la fusion et de la vente d’investissements.

Les clients d’Abou Dabi pourront s’appuyer sur une équipe multidisciplinaire forte d’experts financiers et de spécialistes en investissement du groupe Mirabaud, ainsi que sur un comité d’investissement et une équipe de gestion des risques dédiés à servir les objectifs d’investissement spécifiques du client.