Avec son arrivée cette semaine, M. Genovese apporte son expérience considérable en matière de service et de développement des relations avec la clientèle.

Mirabaud Asset Management propose des solutions de placement actives à forte conviction en actions, titres obligataires mondiaux, placements alternatifs et actifs privés, afin de répondre aux besoins actuels et à venir de ses clients. Mirabaud Asset Management développe des partenariats à long terme avec ses clients, grâce à une offre de services personnalisés de la plus haute qualité.

M. Genovese fera bénéficier les équipes de développement commercial de Mirabaud des deux régions de sa vaste expérience client et marché. Il sera placé directement sous la responsabilité de Lionel Aeschlimann, associé gérant de Mirabaud et CEO de Mirabaud Asset Management.

Lionel Aeschlimann, Associé gérant de Mirabaud et CEO de Mirabaud Asset Management, se réjouit de ces nominations : « Mirabaud Asset Management bénéficie d’une solide réputation en Suisse et affiche de grandes ambitions au Moyen-Orient. Grâce à l’expérience, au dynamisme et au réseau bien établi de Francesco, nous sommes désormais bien positionnés pour présenter nos solutions de placement aux investisseurs les plus avertis du Moyen-Orient et continuer à nous appuyer sur nos réussites en Suisse. »