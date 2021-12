Mindston Capital est une société de gestion indépendante créée en juin 2020 par trois professionnels de l’immobilier expérimentés après des parcours dans de grands groupes immobiliers.

Les trois actionnaires de ce nouvel acteur, qui ont longuement collaboré pendant les 20 dernières années, ont souhaité bâtir leur aventure sur trois socles :

Un mode de gestion régulé par l’AMF, correspondant aux standards des plus grandes sociétés d’asset management ;

Des stratégies immobilières innovantes, basées sur les nouveaux usages d’une société en pleine mutation ;

Une forte expertise opérationnelle de l’immobilier : investissements, promotion et asset management.

Mindston Capital élabore des stratégies d’investissement immobilier répondant aux nouvelles demandes des utilisateurs, que ce soit en logements, bureaux, hôtels ou commerces. La société de gestion, spécialiste du redéveloppement d’actifs, croit en l’adaptabilité des biens immobiliers à leur usage.

“L’usage de l’immobilier fait la valeur du bien. C’est avec cette conviction fondatrice que nous allons proposer des solutions novatrices aux différentes catégories d’investisseurs, qu’il s’agisse d’institutionnels ou de professionnels de la gestion privée” résume Sébastien Bertin, associé de Mindston Capital.

L’immobilier de luxe, fonds unique en France

Dédié à l’immobilier résidentiel de luxe, le FPCI Mindston Luxury Real Estate propose une stratégie originale éprouvée par Sébastien Bertin au cours des 7 dernières années durant lesquelles il a réalisé et cédé pour plus de 300 millions d’euros d’actifs sur ce segment spécifique. La stratégie déployée consiste à acquérir des biens immobiliers dans des lieux uniques et les rénover intégralement, pour en faire des biens d’exception proposés « prêts-à-vivre ». Sur l’ensemble des opérations, le fonds s’appuie sur des architectes d’intérieur à la renommée internationale et une équipe spécialisée pour transformer les propriétés acquises en havres de paix luxueux. La stratégie du fonds est basée sur l’appétit croissant d’investisseurs fortunés internationaux pour les résidences secondaires luxueuses.

L’objectif du fonds est d’acquérir des propriétés minutieusement choisies, essentiellement localisées à Paris, Monaco, Genève et sur la Côte d’Azur, et de les transformer selon une logique de valorisation. La durée du fonds est de 6 ans prorogeable deux fois un an. L’horizon d’investissement est de minimum 5 ans, avec un apport minimum de 100.000 €. Le TRI ciblé non garanti est de l’ordre de 12% [1].

“Ce fonds dédié est le développement naturel de notre expertise désormais reconnue de ce marché spécifique, il nous permet d’élargir la base de nos partenaires à tout type d’investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille. Effectivement, il y a une forte demande dans l’immobilier de luxe français sollicité par une clientèle fortunée internationale. L’offre est aujourd’hui encore relativement faible en France ”, conclut Sébastien Bertin.

Une équipe d’experts dédiée

Sébastien Bertin, Associé de Mindston Capital, a démarré sa carrière à la Compagnie de Phalsbourg où il développe plusieurs retail-parks avant de rejoindre Hammerson en tant que Head of Property & Control. En 2007, il rejoint la foncière de bureaux SIIC de Paris en tant que Directeur de l’Asset Management. En 2012, il fonde Mindston, société de conseil et d’investissement immobilier.

Gérald Férézou est Associé-Gérant de Mindston Capital. Après une première expérience professionnelle en 2000 chez Arthur Andersen en Corporate Finance, il devient chargé de missions auprès du Directeur Financier du Groupe Nexity. En 2006, il rejoint Hammerson où il intègre le Comité exécutif du Groupe et manage les équipes françaises (environ 140 personnes), en charge de la gestion d’un portefeuille d’environ 3 milliards d’euros.

Michaël Farbos, Associé-Gérant de Mindston Capital, a démarré sa carrière en 2003 comme Asset Manager chez Unibail. Il rejoint ensuite Hammerson où il prend la direction de l’Asset Management, l’Investissement et le Développement du portefeuille français. En 2017, il devient Chief Development Officer et membre du comité de direction du groupe Klépierre, deuxième foncière cotée européenne.