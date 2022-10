La société de gestion d’actifs immobiliers Mindston Capital annonce le lancement du FPCI Mindston Hôtels Signature dont la stratégie repose sur l’acquisition et le repositionnement d’hôtels sur le littoral breton. Hôtel Business Angels (HBA), référence régionale en matière de gestion et de communication hôtelière, accompagne Mindston Capital dans la mise en œuvre de cette stratégie d’investissement.

Un FPCI dédié à l’acquisition et au repositionnement d’hôtels sur des sites d’exception

Forts de leur expérience en immobilier d’exploitation et de leur ancrage dans ce territoire, les associés de Mindston Capital lancent un fonds dédié au tourisme en Bretagne, le FPCI Mindston Hôtels Signature. Le FPCI se portera acquéreur à la fois des murs et fonds de commerce afin de favoriser la refonte des actifs et d’exploiter l’ensemble des sources de création de valeur.

La stratégie repose sur l’acquisition d’hôtels-restaurants de notoriété établie situés sur des emplacements côtiers. Les actifs seront ensuite repositionnés par le biais de travaux de rénovation et d’optimisation des usages. L’un des atouts de cette stratégie de portefeuille régional repose sur le développement de synergies et économies d’échelle afin d’optimiser la performance globale.

Ces hôtels, généralement exploités par des indépendants, seront sélectionnés selon les critères suivants : la qualité des emplacements, préférentiellement en bord de mer, la taille moyenne, comprenant entre 20 et 50 chambres, possédant une identité forte et intègrant généralement un restaurant.

Morgane et Gilles Le Meur, dirigeants de Hôtels Business Angels, société de conseil en hôtellerie-restauration intervenant dans l’Ouest de la France, épauleront Mindston Capital tout au long de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement du FPCI.

« Nous sommes heureux de mettre à profit notre expérience de l’exploitation et des enjeux opérationnels de ces établissements au service de cette stratégie ambitieuse. Elle est le fruit d’une complémentarité évidente entre HBA et Mindston Capital » relate Morgane Le Meur.

D’une durée de sept ans (prorogeable deux fois 1 an), le fonds est réservé aux investisseurs avertis et professionnels avec un ticket d’entrée minimum de 100 000 € et vise un TRI de 8% [1].

« Fidèles à notre volonté de proposer des stratégies immobilières ciblées et opérationnellement maîtrisées, nous faisons le choix de lancer ce fonds au positionnement original, porté par un contexte régional en plein essor et une opportunité de modernisation des équipements hôteliers », affirme Gérald Férézou, associé chez Mindston Capital.

Une stratégie ESG garante d’une performance durable

La mise en œuvre d’une politique ESG efficiente sera l’un des piliers du repositionnement des hôtels gérés par le FPCI. Mindston Capital visera à obtenir à cet effet le label « Clef Verte », premier label de tourisme durable pour les hébergements touristiques et les restaurants en France.

Mindston Capital a de plus fait le choix de doter le fonds d’une stratégie dite « Best in Progress », consistant à améliorer les performances ESG des actifs dans le temps, notamment par le biais de travaux d’amélioration des performances énergétiques, d’une gestion intelligente des déchets, d’une maîtrise des consommations d’énergie et d’eau, et d’une sensibilisation active de la clientèle aux enjeux de durabilité.

La Bretagne, une région extrêmement attractive

Avec ses 2.700 km de côtes, la Bretagne représente 42% du littoral français. Ce littoral, extrêmement riche, concentre à lui seul 76% des séjours touristiques dans la région. [2]

Seule région française à avoir connu un second semestre 2021 meilleur que celui avant la crise sanitaire [3], la Bretagne est une destination de plus en plus prisée des vacanciers dans les contextes sanitaire et climatique actuels. La région tire aussi profit du tourisme responsable de proximité, puisqu’elle arrive toujours en tête des destinations des Bretons. [4]

Face à cet afflux de touristes et à l’augmentation de la clientèle premium, les équipements régionaux doivent se renouveler. Ils sont constitués de nombreux hôtels indépendants souvent vieillissants, peu engagés en matière de stratégies ESG.