A travers son premier Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) Mindston Luxury Real Estate, Mindston Capital annonce avoir alloué près de 40% des investissements près de deux mois après le closing du fonds.

Cette allocation correspond à neuf opérations immobilières de grande qualité, toutes situées dans des quartiers prestigieux de la capitale à l’image du Triangle d’Or, du Trocadéro, de l’Etoile et de l’Elysée. Conformément à la stratégie, ces biens seront rénovés par des architectes d’intérieur de renom, et livrés “prêts-à-vivre” avant d’être cédés.

Répondant à l’appétit croissant des investisseurs fortunés internationaux pour les résidences secondaires luxueuses, le fonds a une durée de 6 ans prorogeable deux fois un an. Le TRI ciblé non garanti est de l’ordre de 12%*.

“Nous remercions tous nos partenaires investisseurs et distributeurs pour la confiance qu’ils nous accordent. Nous allons poursuivre le déploiement du capital collecté et étudions actuellement de nombreux dossiers avec un haut niveau d’exigence en sélectionnant les propriétés que nous jugeons les plus attractives” affirment Sébastien Bertin, Gérald Férézou et Michaël Farbos, associés chez Mindston Capital.