Mikael Lundström, chez Evli depuis 1996, a été nommé Directeur des Investissements de Evli Fund Management Company le 1er mars 2019. A travers cette nouvelle fonction, le développement de produits et services, comme la construction de portefeuille d’Evli Fund Management Company, bénéficieront de la longue expérience régulièrement récompensée [1] de Mikael Lundström sur les marchés financiers. Mikael Lundström restera gérant des fonds Evli Corporate Bond et Evli European High Yield et membre de l’équipe Fixed Income d’Evli.

Pour faire suite à ses nouvelles attributions, les responsabilités antérieures de Mikael Lundström en tant que responsable de l’activité de Fixed Income seront transférées à Juhamatti Pukka. Juhamatti Pukka, qui a été nommé l’un des meilleurs jeunes gérants de portefeuille au monde [2], a rejoint Evli en 2008 et a géré avec succès le fonds Evli Short Corporate Bond. Juhamatti Pukka devient Directeur du Fixed Income le 1er mars 2019.

L’expertise d’Evli en matière d’obligations corporate remonte à 1999, lorsque le fonds Evli Corporate Bond géré par Mikael Lundström a été lancé. Depuis, le marché obligataire européen s’est également développé. Aujourd’hui, l’équipe Fixed Income d’Evli comprend huit professionnels, les deux dernières recrues ont rejoint l’équipe en 2018 en raison d’une demande accrue de la part des investisseurs. L’équipe gère huit fonds d’obligations corporate et de gestion obligataire avec une expérience cumulée de plus de 100 ans.

A cette occasion, Maunu Lehtimäki, CEO d’Evli Bank déclare : « Le développement et l’apprentissage en continu sont des valeurs fondamentales chez Evli. En outre, nous voulons donner à nos collaborateurs la possibilité de progresser dans leur carrière au sein de l’entreprise. Avec sa nouvelle nomination, Mikael Lundström aura la responsabilité des activités d’investissement des fonds et continuera en tant que gérant de portefeuille pour les deux fonds qu’il gère actuellement. De son côté, Juhamatti Pukka aura plus de responsabilités ce qui lui donne la possibilité d’évoluer en interne. Nous estimons que ce changement assurera la continuité de l’équipe de gestion. Grâce à une coopération harmonieuse entre les gérants de portefeuille, nous pouvons garantir à l’avenir de meilleures décisions d’investissement pour nos clients. »