Michiel Santing vient de rejoindre l’International Investment Group (IIG) de BNP Paribas Real Estate pour consolider les activités paneuropéennes de l’entreprise. Sa mission sera axée sur le développement des activités en Europe, notamment en Espagne, en Italie, au Benelux, dans les pays d’Europe Centrale et de l’Est et en Irlande, en étroite collaboration avec les équipes locales.

« Michiel dispose d’une solide expérience sur le marché néerlandais, l’un des plus dynamiques d’Europe, avec une exposition internationale qui correspond parfaitement à sa nouvelle mission. Il jouera un rôle de premier plan dans la réalisation des objectifs de croissance de l’entreprise sur les marchés de capitaux, ainsi que dans la mise en place d’une solide couverture des investisseurs à l’échelle paneuropéenne », déclare Aymeric Le Roux, Directeur Exécutif International Advisory & Alliances de BNP Paribas Real Estate. Sous sa responsabilité, ainsi que celle de Larry Young, Head of International Investment Group (IIG), Michiel est basé à Amsterdam.

Âgé de 33 ans, Michiel possède dix ans d’expérience dans les domaines de l’investissement immobilier commercial et de l’Asset Management. Après un an chez DTZ Zadelhoff, Michiel a rejoint BNP Paribas Real Estate en 2011, au sein de l’équipe Asset Management pour gérer des portefeuilles mixtes de grande envergure et les transactions y afférentes. En 2014, il a rejoint l’équipe Capital Markets en qualité de consultant, avant d’en être promu Directeur Adjoint en janvier 2018, ses responsabilités étant axées sur la croissance de l’activité de l’équipe néerlandaise. Michiel est titulaire d’une licence de l’Université de Groningen et d’un Master en immobilier international de l’Université de Kingston à Londres.