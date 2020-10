Trois ans après le début d’une collaboration avec le Fooding®, Michelin annonce son achat à 100%. Cette acquisition est la finalisation d’un accord établi avec les co-fondateurs du Fooding® en 2017, après la prise de participation de 40% par Michelin dans le capital et prévoyant à terme, un achat à 100%.

Par cette acquisition, Michelin poursuit sa stratégie de croissance dans le domaine de l’art de vivre, après l’achat en 2018 de Tablet, le spécialiste de la recommandation et de la réservation d’hôtels de charme et de luxe, et en 2019 de Robert Parker Wine Advocate (RPWA), le guide mondial de référence dans le monde du vin.

« Le Fooding® fêtera son vingtième anniversaire dans quelques jours. C’est aujourd’hui une marque installée dans le paysage médiatique français dont le capital d’inspiration et d’innovation est considérable. Ses fondateurs, Alexandre Cammas et Marine Bidaud dont je salue l’action, l’énergie et le talent, en ont fait un acteur incontournable de la recommandation de restaurants, d’hébergements et de bars en France, un secteur dans lequel nous confirmons notre volonté d’investir et de nous développer. Avec le Fooding, nous complétons le portefeuille de recommandations gastronomiques et hôtelières pour les voyageurs et les gourmets sur le territoire français » explique Manuel Fafian, Directeur du Business Expériences de Michelin.

Michelin continuera de développer le Fooding®, dans le respect de l’esprit insufflé depuis sa création avec pour priorités la poursuite de sa digitalisation et le renforcement de sa dimension magazine. L’entité conservera sa marque de fabrique, son indépendance éditoriale et ses propres sélections d’établissements. Alexandre Cammas quitte sa fonction de Président, il devient Directeur éditorial du Fooding. Une nouvelle gouvernance sera annoncée dans les semaines à venir.

Le Fooding® fédère aujourd’hui une communauté de plus de 6 millions de lecteurs, près de 400 000 followers avec plus d’un millier de restaurants et d’hôtels recommandés dans leurs sélections.