Michelin acquiert 100% de la société AirCaptif, start-up française innovante au savoir-faire unique dans le domaine de structures gonflables ultralégères de protection et d’isolation. Dotée de moyens industriels ultra-modernes, AirCaptif propose des structures gonflables à assemblage modulaire ultralégères. Ces solutions, simples d’utilisation et 10 fois moins lourdes que l’acier, privilégient un seul point de gonflage pour une mise en œuvre rapide et simplifiée. Elles trouvent des applications dans des domaines aussi variés que l’aéronautique, l’univers médical, la construction, ou encore les loisirs.

Un investissement en France dans un secteur très novateur

Basée à Trappes dans les Yvelines et créée en 2017, AirCaptif a déjà contribué à la création d’une trentaine d’emplois localement. Soutenue par le plan de relance France, et lauréat sélectionné par l’Etat français dans le cadre du « Plan de relance pour l’industrie – aéronautique » lancé en août 2020, son projet de développement industriel a permis la relocalisation en France d’activités initialement sous-traitées en Chine. Le développement d’AirCaptif dans les 5 prochaines années devrait amener à créer environ 200 emplois au total.

Une illustration supplémentaire du développement de Michelin dans le domaine des matériaux de haute technologie

Depuis 130 ans, Michelin a développé une expertise reconnue dans le domaine des structures gonflables et des matériaux de haute technicité. L’acquisition d’AirCaptif par Michelin va permettre d’en développer plus rapidement les activités sur de nouveaux marchés.

AirCaptif dispose en effet d’une plateforme d’innovation et de moyens industriels très avancés dans le domaine des matériaux, applicables dans de nombreux secteurs d’activité. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance durable de Michelin, au-delà du pneumatique, et vient illustrer son développement dans le domaine des matériaux de haute technologie.