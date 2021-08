Allopneus, le leader français sur Internet de la vente et du montage de pneumatiques pour les particuliers

Une opération qui renforce la présence de Michelin dans le e-commerce en France

La vente en ligne, un marché en forte croissance depuis 15 ans

Michelin acquiert 100% de la société Allopneus SAS, le leader français de la vente et du montage de pneumatiques pour les particuliers sur Internet. Depuis 2015, Michelin détenait 40 % du capital de la société, fondée en 2004 par la famille Blaise.

Avec cette acquisition, Michelin renforce sa présence dans le e-commerce en France. Le Groupe souhaite en effet développer sa connaissance des comportements clients et des parcours d’achat et ainsi continuer à offrir la meilleure expérience possible, de la recherche d’informations sur Internet jusqu’au montage des pneumatiques.

Le développement du commerce sur Internet est une tendance structurelle du marché du pneumatique. La recherche d’informations en ligne est ainsi devenue une étape incontournable pour 2 automobilistes sur 3 [1] dans les semaines qui précèdent l’achat de nouveaux pneumatiques. Aujourd’hui, 15% d’entre eux concrétisent leur achat sur le web, une tendance qui devrait se renforcer dans les prochaines années.

Basée à Aix-en-Provence, Allopneus connaît une forte croissance depuis 2004. La société détient aujourd’hui 40% du marché français de la vente en ligne de pneus aux particuliers. Allopneus emploie 292 salariés, collabore avec 6 000 centres de montage partenaires et dispose d’un centre logistique basé à Valence. Chaque année, l’entreprise vend environ 3,6 millions de pneus tourisme et totalise environ 27 millions de visites sur son site.

L’acquisition à 100% de la société Allopneus SAS est soumise à l’approbation règlementaire en matière de droit de la concurrence.