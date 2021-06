Le Conseil remercie Yves Bazin de Jessey, qui devient conseiller auprès de Christine Jacglin, directrice générale de la Banque Palatine, pour l’action qu’il a menée ces 2 dernières années avec beaucoup d’engagement.

Michel Escalera, 58 ans, diplômé de l’Institut Libre d’Etudes des Relations Internationales et de l’INSEAD AMP, a une connaissance approfondie de l’ensemble des métiers de la gestion d’actifs et une expérience internationale de développement commercial.

Après des débuts au sein de banques françaises, Michel Escalera intègre en 1994 Fidelity Investments en tant que directeur commercial, puis prend la direction de Fidelity en Espagne. En 2000, il rejoint le groupe Amundi-Caam et occupe différentes fonctions commerciales, managériales et de développement qui lui ont permis d’accompagner la construction de la distribution externe du Groupe en France et à l’international : directeur de la distribution internationale, PDG d’Amundi Espagne et Amundi Gestión (2000-2011), puis directeur de la distribution pour l’Europe et l’Amérique latine depuis Londres et Paris. En 2018, il lance, comme CEO co-fondateur, Cristalys, une fintech au service des distributeurs, assureurs, banquiers et CGP.