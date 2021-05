Ces nouveaux partenariats permettent à la fois d’offrir un parcours client ergonomique et fluide, mais aussi de mettre à disposition de ses partenaires distributeurs de nouvelles fonctionnalités, en particulier pour les produits Garanties Frais d’Obsèques, Garantie Hospitalisation ou encore Accidents.

Ces nouvelles technologies permettront ainsi d’accompagner ses clients tout au long des différents parcours d’achat avec une souscription interactive et simple d’utilisation.

L’innovation : une constante pour l’assureur MetLife

MetLife France, spécialiste de la prévoyance individuelle et de l’assurance emprunteur, poursuit ses innovations en se rapprochant de 2 startups spécialisées dans la distribution digitale : Particeep et Lightico. Grâce à elles, MetLife améliore l’expérience de ses clients, offre de nouvelles fonctionnalités à ses partenaires, accélère le lancement de ses offres et gagne en agilité.

Ces nouveautés concernent l’ensemble des produits de MetLife vendus en direct tels que Garanties Frais d’Obsèques, Garantie Hospitalisation ou encore Accidents. Ces produits seront commercialisés en marque blanche par ses partenaires sur des secteurs d’activité aussi variés que l’énergie, la grande distribution, le e-commerce ou encore le crédit à la consommation, mais aussi par MetLife qui les distribuera en ligne auprès de ses clients finaux.

Particeep : Un éditeur de solutions de souscription digitale en marque blanche

Fintech française créée en 2013, Particeep propose des solutions sur étagère, en marque blanche, aux banques, assureurs, sociétés de gestion, CGP, Courtiers, distributeurs d’assurances et de crédit, pour distribuer en ligne leurs produits.

Particeep propose deux solutions clés en main : Particeep Finstore et Particeep Plug (solution choisie par MetLife)

Grâce à Particeep, MetLife a donc dématérialisé son produit de prévoyance « Garantie Frais Obsèques » pour créer un parcours 100% digital.

La simplicité d’utilisation de la solution Plug et l’agilité de la startup a permis de mettre le parcours de souscription digital en un temps record. La version a été implémentée sur le site Web de MetLife et mise à disposition sur les sites de ses partenaires distributeurs, ce qui permet d’optimiser la diffusion de son produit Obsèques.

Le client a, par ailleurs, toujours la possibilité de se faire appeler par un conseiller pour obtenir de l’aide lors de la souscription du produit.

« Chez Particeep, nous avons à cœur de permettre aux établissements financiers de numériser tous les canaux de souscription à leurs produits financiers en un temps record et sans développement informatique. L’adoption de Particeep Plug par la compagnie d’assurance MetLife, leader sur son marché, conforte la valeur ajoutée de cette solution au service d’une distribution digitale omnicanale pour les assureurs et leurs partenaires distributeurs. » indique Steve Fogue, Président et Co-fondateur de Particeep.

Lightico : un parcours de souscription digitalisé et une solution de partage de parcours Web

Lightico est une start-up Israélienne qui a été fondée il y a 5 ans. Depuis 2018, ils ont équipé plus de 200 clients, avec des groupes internationaux dans les secteurs très réglementés de la banque, l’assurance et la téléphonie tels que British Telecom, Capital One Bank, Altice, MetLife, Avis…

Lightico propose une solution qui permet de digitaliser la vente à distance des plateformes téléphoniques en appels sortants et entrants via des parcours en écrans partagés entre l’agent et le client.

Cette solution permet au client final de souscrire un produit de prévoyance performant d’un simple clic sur le lien qui lui est envoyé par un conseiller, qui l’accompagnera par téléphone jusqu’à la signature en ligne du contrat.

Tout au long de l’achat, le conseiller partage des écrans avec son client et suit ses actions de saisie et de validation. L’agent bénéficie d’un support écrit qui aide le client à mieux comprendre les avantages et conditions du produit proposé. Un process simple avec des informations visuellement claires.

Le parcours permet ainsi une meilleure compréhension, le client devenant acteur de sa souscription avec la conclusion de la vente par sa signature électronique.

Le client peut télécharger sa preuve de souscription à la fin du parcours sans attendre.

Le parcours s’adapte à tout type de support (smartphone, tablette, ordinateur).

« Nous sommes ravis de travailler avec MeLlife pour numériser leur parcours client, d’autant plus que les attentes des consommateurs en matière d’interactions rapides, faciles et à distance continuent de croître », a déclaré Zviki Ben Ishay, PDG et CoFounder chez Lightico. « Le processus de vente des différentes polices d’assurance peut être complexe et le rôle consultatif que joue l’agent est essentiel pour assurer le bon choix de produits. La plateforme de Lightico appuie ce processus en complétant numériquement l’aspect bureaucratique et technique des signatures, de la collecte de documents et des modalités de manière rapide et transparente. »

« Plus que jamais, nous sommes convaincus de la nécessité de poursuivre nos innovations pour nos clients et nos partenaires distributeurs, en nous associant à deux startups de choix. Particeep et Lightico nous permettent des avancées majeures en matière de parcours client et de souscription digitalisée. Ces nouveaux partenariats offrent le meilleur des deux mondes entre le Digital et l’Humain. Nous sommes aujourd’hui ravis de proposer des outils digitaux qui permettront de fluidifier et de faciliter la vente de nos produits tout en s’appuyant sur l’expertise de nos conseillers, si essentielle pour rassurer et accompagner nos clients. » indique Agnès Bruhat, Directrice Générale de MetLife France.