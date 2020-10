MessageBird, première plateforme de communication cloud omnicanale au monde, annonce aujourd’hui la finalisation d’un nouveau cycle de financement en série C d’un montant de 200 millions de dollars, conduit par le fond d’investissements Spark Capital et valorisant l’entreprise à 3 milliards de dollars.

Ses nouveaux investisseurs sont Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners et New View Capital. Le directeur associé de Spark Capital, Will Reed, rejoindra le conseil d’administration de MessageBird. Les investisseurs historiques Accel, Atomico et Y-Combinator ont également participé au financement.

Durant les mesures renforcées de distanciation sociale, les entreprises mondiales ont eu du mal à assurer la transition d’un service client physique en magasin ou basé sur centres d’appels à des ventes en ligne exclusives, associées à une main-d’œuvre entièrement distante. Ce phénomène a généré une forte demande mondiale pour des outils de communication et de messagerie plus étendus et multicanaux. Levé à distance, le nouveau cycle de financement répond aux besoins du marché et accélère l’évolution de MessageBird, qui devient aujourd’hui la première plateforme omnicanale en tant que service (OPaaS) au monde. Le financement permettra à l’entreprise de tripler ses effectifs mondiaux et d’accroitre sa présence sur ses principaux marchés stratégiques en Europe, Asie et Amérique latine, au cœur du lancement officiel de sa politique de « travail à distance » totale et globale.

« Je veux vivre dans un monde où je pourrais envoyer des SMS à une entreprise et ne plus jamais être mis en attente. Pionniers de l’OPaaS (Omnichannel Platform as a Service), nous sommes convaincus que les entreprises mondiales devraient communiquer sans coutures avec leurs clients partout dans le monde et sur le canal de leur choix », déclare Robert Vis, fondateur et PDG de MessageBird. « Ce nouveau cycle de financement confirme les fortes attentes de nos clients dans le monde entier qui souhaitent également que les entreprises traditionnelles évoluent vers ce nouveau monde de communication et de messagerie omnicanal : nous avons la solution pour le faire. »

« Si les consommateurs exigent de plus en plus que les entreprises communiquent avec eux via leurs applications préférentielles, ces dernières devront alors rapidement adopter des stratégies omnicanales à grande échelle », ajoute Will Reed, Directeur associé de Spark Capital. « MessageBird a conçu la meilleure plateforme pour engager n’importe quel client sur n’importe quel canal, dans le monde entier - grâce à une suite logicielle qui améliore et automatise ces interactions - permettant aux entreprises de se démarquer dans ce nouveau monde de communication. »

Une véritable expérience omnicanale consiste à déplacer l’engagement client depuis des canaux de messagerie et de voix inefficaces vers des canaux plus dynamiques. Cela nécessite des solutions capables de créer un contexte unifié autour de chaque interaction client. Cela est désormais rendu possible grâce à la suite MessageBird comprenant :

Inbox- Outil de support et d’engagement client omnicanal gratuit, Inbox permet aux entreprises du monde entier de communiquer et de partager automatiquement de riches contenus multimédias avec n’importe quel client via WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line et Telegram. Les messages entrants sur chaque canal sont regroupés dans un fil de discussion client unique pour faciliter le ticketing et les réponses de l’entreprise.

Widget de chat omnicanal - Cet outil transforme les pages statiques en conversations dynamiques, permettant aux clients de communiquer sur la page d’accueil, les applications, le chat en direct ou sur tout autre service de messagerie (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS, etc.) de l’entreprise.

Flow Builder - Plateforme d’automatisation RPA (Robotic Automatisation Process) pour la messagerie d’entreprise, Flow Builder permet de créer des expériences omnicanales sur mesure.

Enfin, MessageBird est la seule plateforme à s’intégrer avec l’ensemble des principales plateformes de messagerie, permettant de communiquer et de partager instantanément de riches contenus multimédias avec n’importe quelle entreprise.

Un tiers des 15 000 clients mondiaux de MessageBird s’appuient désormais sur des communications cloud omnicanales via leurs solutions Flow Builder, Inbox ou Omnichannel Widget. MessageBird bénéficie de la confiance de grandes marques réputées telles que Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics et SAP et d’entreprises numériques à forte croissance telles que Uber, Glovo, HelloFresh et Deliveroo.