Merito, acteur de la transformation RH des enseignes du retail

Convaincue que ce sont les femmes et les hommes qui créent la force d’une enseigne, la start-up accompagne, depuis sa création en 2016, les acteurs du retail dans leur transformation RH. Avec pour ambition de pallier les problématiques d’absentéisme et de turnover en magasin, Merito vient ainsi bousculer les processus de recrutement traditionnels du secteur.

Forte de ces premiers succès, Merito a su accélérer son développement, avec la conception de son produit innovant, une plateforme de mutualisation de collaborateurs. Cette nouvelle solution est le fruit d’une véritable co-construction avec ses clients, dont notamment Auchan Retail France et L’Occitane. Déjà validée et utilisée en avant-première par ses clients historiques, elle sera lancée prochainement à l’échelle nationale.

« L’absentéisme journalier, au-delà de la désorganisation évidente qu’il entraîne, constitue un vrai manque à gagner pour le business des retailers. Pour y pallier, ils se voient contraints de recourir en urgence à des intérimaires, qui ne maîtrisent pas toujours les process et codes des enseignes dans lesquelles ils se trouvent comme parachutés. Chez Merito, nous avons la volonté d’être au plus proche de nos utilisateurs (managers / collaborateurs) et de nos clients, afin de délivrer une solution capable de servir les intérêts de toutes les parties prenantes. C’est la raison pour laquelle, forts de nos échanges avec nos clients historiques, nous avons mis en place cette nouvelle solution digitale favorisant d’abord les collaborateurs qui ont envie de gagner plus, qui sont déjà formés et surtout ultra-motivés pour répondre aux problématiques de micro-absentéisme », précise Marion Oliveira, CEO de Merito.

Un second tour de table pour accélérer son développement

Dans le cadre de cette nouvelle levée de fonds, la jeune pousse parisienne a pu compter à nouveau sur le soutien de son investisseur historique, ZTP, rejoint par deux nouveaux partenaires, le Club Holnest et UL Invest.

« En tant qu’investisseurs historiques de Merito, nous avons réitéré notre confiance auprès de l’équipe qui, grâce à sa connaissance du retail et son agilité, permet d’avoir une réelle qualité d’exécution dans le domaine de la transformation des RH. Au service du client, la technologie développée permet d’obtenir un produit robuste et efficace, qui laisse présager un avenir très prometteur ! », déclare Julien Cuvelier, chargé d’investissement chez ZTP.

« Comme dans beaucoup de réussites entrepreneuriales, c’est l’équipe qui nous a principalement séduits chez Merito. Sa force repose sans doute sur les profils très variés mais aussi complémentaires de leurs trois cofondateurs, qui lui ont permis d’assurer une belle croissance sur l’activité du recrutement en urgence. Et ils s’organisent bien pour faire la même chose dans le domaine du partage d’employés ! » complète Alexandre Aulas, Directeur Général chez Holnest.

Avec leur appui, Merito entend bien accélérer son développement à l’échelle nationale, avant d’envisager, dans un second temps, d’internationaliser son concept. Cela passera tout d’abord par le lancement officiel de sa nouvelle solution de mutualisation des collaborateurs pour le retail, mais aussi par un véritable repositionnement stratégique. Ce dernier permettra de soutenir la croissance de la start-up, qui a déjà vu, en moins d’un an, ses effectifs doubler.