Avec ces nouvelles acquisitions, Mérieux NutriSciences poursuit ses objectifs stratégiques et renforce son offre en entrant sur le marché sud-africain des pesticides et en consolidant sa présence géographique en Espagne.

La première acquisition, Hortec, créée en 1997, est spécialisée dans la gestion des cultures via des tests analytiques et du conseil en utilisant des solutions matérielles et logicielles exclusives. Les services d’analyse d’Hortec comprennent les tests de résidus de pesticides dans les produits frais, d’autres résidus indésirables ou réglementés dans divers produits alimentaires, ainsi que l’indexation de la maturité des fruits. Leurs services d’analyse sont complétés par des conseils d’experts sur la gestion de la qualité des fruits, les périodes propices à la récolte, les données météorologiques et les modèles de maladies. L’acquisition d’Hortec par Mérieux NutriSciences permettra aux clients sud-africains de bénéficier d’une gamme complète de services à chaque étape de la chaîne de valeur.

La deuxième acquisition, Aralab, fondée en 1989, dispose d’un laboratoire de 1500 mètres carrés situé à Vitoria-Gasteiz (Pays Basque), offrant des services complets de microbiologie, de chimie et de conseil. Depuis sa création il y a 33 ans, Aralab a connu une forte croissance avec une réputation de qualité exceptionnelle et est devenu un partenaire de confiance pour de nombreux clients. Cette acquisition complète stratégiquement l’empreinte géographique de Mérieux NutriSciences en Espagne et ajoute une présence dans le nord du pays.

« Nous sommes ravis qu’Hortec et Aralab rejoignent la famille Mérieux NutriSciences par le biais de ces acquisitions », a déclaré Nicolas Cartier, Directeur Général de Mérieux NutriSciences. « Chaque société apporte à Mérieux NutriSciences une expertise exceptionnelle qui renforcera notre capacité à servir nos clients à chaque étape de la chaîne de valeur. Ces acquisitions sont conformes à notre stratégie et démontrent notre engagement à étendre les services de tests analytiques de Mérieux NutriSciences ainsi qu’à devenir un fournisseur de solutions complètes pour l’industrie alimentaire. »

Au cours des prochains mois, Hortec et Aralab seront intégrés au réseau mondial de Mérieux NutriSciences et leurs équipes respectives de 60 et 20 employés rejoindront les plus de 8000 talents du groupe.