Fondée en 2003 et disposant de bureaux dans le centre d’Israël, Sher Consulting and Training et ses 45 consultants proposent une gamme complète de solutions pour servir un large panel de fabricants de produits alimentaires, de détaillants, d’importateurs et d’exportateurs. Ces solutions comprennent notamment l’étiquetage des produits, la conformité réglementaire, du conseil en qualité et sécurité des aliments, la gestion des risques, des inspections et audits, de la formation, des audits de conformité en matière d’environnement et de sécurité, l’évaluation du cycle de vie, etc.

Cette acquisition renforce et complète stratégiquement l’offre de services de Mérieux NutriSciences en Israël, où la société dispose déjà de laboratoires d’analyses à Acre, Kiryat Shmona et dans le parc industriel de Bar Lev.

"Nous sommes impatients d’accueillir Sher Consulting and Training et son équipe qualifiée et engagée au sein de Mérieux NutriSciences. Cette acquisition est pleinement en ligne avec notre feuille de route stratégique et illustre notre engagement à devenir un fournisseur de solutions complètes pour soutenir nos clients tout au long de la chaîne alimentaire”, a déclaré Jennifer Marquet, Vice-Présidente Europe. Guy Malchi, Directeur Général Israël, a ajouté : "Nous partageons avec Sher Consulting and Training le même engagement fort pour la qualité. Cette acquisition va nous permettre d’étendre nos Services Experts en Israël afin de répondre aux demandes croissantes des clients pour des services à haute valeur ajoutée et des partenariats à long terme."

Robert Segal, PDG de Sher Consulting and Training "Nous sommes fiers et enthousiastes de rejoindre Mérieux NutriSciences, un groupe mondial qui partage nos valeurs, construit sa stratégie autour des personnes et vise l’excellence. Notre mission a toujours été d’utiliser notre expertise au profit de nos clients, en contribuant à un monde meilleur et plus sûr. Je crois sincèrement que Mérieux NutriSciences soutient cette vision et nous nous réjouissons d’un avenir rempli d’opportunités de croissance et d’innovation."