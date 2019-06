Meridiam a remporté le projet de valorisation énergétique des déchets d’Olstyn, capitale de la région de Warmian-Masurian, dans le nord-est de la Pologne. Ce contrat de type Partenariat Public Privé répondra aux besoins en électricité et en chaleur des 270 000 habitants de la ville. Le projet comprend la conception, la construction, le financement, l’exploitation et la maintenance d’une usine de valorisation énergétique des déchets pour l’électricité et le chauffage.

Le projet permettra à la municipalité de remplacer ses installations actuelles alimentées au charbon par des sources d’énergie renouvelables. Tout en évitant l’émission de 60 000 tonnes de CO2 par an, ce projet est une contribution concrète à la lutte contre le changement climatique et à l’économie circulaire (Objectifs 8, 12 et 13 de développement durable des Nations Unies).

Ce projet contribue directement à l’ambition européenne d’accroître la valorisation énergétique des déchets sur le continent tout en réduisant la part des décharges. Il s’agit pour la Pologne d’une contribution essentielle à la réalisation de ses objectifs en matière de développement durable. Meridiam est fier d’ajouter ce nouveau projet à sa plate-forme “économie circulaire” qui comprend déjà des projets innovants de méthanisation et de biogaz en France, Espagne et Allemagne.

Une usine de valorisation de déchets en énergie produit non seulement de l’énergie verte et de la chaleur, mais elle réduit également la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Une usine de ce type réduit de près de 200 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux décharges. Enfin, elle est source de développement économique et d’emplois. Le projet devrait ainsi créer plus de 500 nouveaux emplois pendant la phase de construction et 30 pendant la phase de gestion.

Meridiam, qui détient 80 % du projet, s’est associé à Urbaser (20 %), un leader mondial de la gestion environnementale actif dans trois domaines principaux : les services urbains, les déchets et le traitement des eaux. Le coût total du projet s’élèvera à 165 millions d’euros et bénéficiera de subventions de l’Union européenne. Ce projet de valorisation énergétique est le deuxième que Meridiam et Urbaser développent ensemble. Situé au Pays Basque espagnol, le projet Zubieta sera opérationnel à partir d’octobre 2019.