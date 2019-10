Ce projet est le premier partenariat public-privé dans le domaine social du pays. Il fait partie du vaste programme d’investissement "Schools in shape" de la ville Espoo. Et contribuera à environ 15% des besoins identifiés en matière d’écoles et les garderies de la ville. Ce projet vise à améliorer les conditions d’apprentissage pour les élèves et les enseignants et la qualité de l’air sur le site et aux alentours.

Les premières écoles seront mises en services en 2022 et le contrat de concession durera jusqu’à l’été 2042. Meridiam détiendra 80% des parts de la société de projet aux côtés de YIT, la plus grande entreprise de construction en Finlande, notre partenaire dans les projets E-18 I & II, un axe routier indispensable reliant Helsinki et la Scandinavie à Saint-Pétersbourg.

Ce projet illustre l’engagement de Meridiam à construire des infrastructures sociales durables et à contribuer directement aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et plus particulièrement :

assurer l’accès de tous à des services de santé de qualité et essentiels (ODD 3)

améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments (ODD 7)

bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive et durable qui profite à tous et favoriser l’innovation (ODD 9)

Le closing financier est prévu en juin 2020 après l’approbation de tous les permis de construire.