Suite à cette transaction, Meridiam contrôle désormais complètement la société Company Capital City Link GP qui gère l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure routière de Northeast Anthony Henday pour les 27 prochaines années.

NEAH est le quatrième et dernier tronçon qui forme le périphérique autour d’Edmonton, capitale de l’Alberta et sixième plus grande ville du Canada avec une population de plus d’un million d’habitants. Ouvert à la circulation en octobre 2016, Anthony Henday est le premier périphérique sans péage au Canada, emprunté par environ environ 50 000 automobilistes chaque jour.

Northeast Anthony Henday occupe une place prépondérante au sein du réseau routier de l’Alberta. Il contribue à améliorer l’accès et la mobilité au sein de l’ensemble du réseau, ainsi que la qualité de vie des habitants d’Edmonton et de la province d’Alberta au sens large. Grâce à lui, une partie de la circulation du centre ville est déviée vers cet axe routier. Et les automobilistes et routiers traversant Edmonton sont dirigés vers cet axe au lieu d’emprunter le centre ville. Les embouteillages et la congestion routière s’en trouvent réduits, améliorant ainsi la qualité de l’air et la mobilité pour les résidents d’Edmonton et ceux vivant dans les quartiers adjacents.

La concession routière contribue également à promouvoir le développement économique à long terme et l’emploi local dans la région d’Edmonton. Ainsi, et surtoute la durée du contrat, plus de 2000 emplois seront nécessaires pour la maintenance, la remise en état et l’exploitation continus de Northeast Anthony Henday.

NEAH contribue donc directement aux objectifs de développement durable des Nations Unies (UN SDG), en promouvant le bien-être, la qualité de vie et le développement économique (UN Sustainable Development Goals 9 et 11).

La concession autoroutière de la NEAH est un partenariat public-privé avec une période d’exploitation et de maintenance de 34 ans. NEAH comprend 27 km de routes à chaussées séparées à 6 et 8 voies (9 km de nouvelles constructions et 18 km de reconstruction de la route), 9 échangeurs, 10 viaducs, 10 viaducs, un pont double sur la rivière Saskatchewan Nord et un total de 48 ponts, ainsi que l’exploitation et la maintenance des infrastructures routières existantes connexes.