Ce projet stimulera la croissance économique et le développement touristique du pays. Le consortium investira plus de 600 millions d’euros pour le développement de l’aéroport de Sofia et le gérera sur 35 ans. Il s’agit d’un investissement de 170 millions d’euros pour le fonds Meridiam Infrastructure Europe III.

Meridiam détient une expérience reconnue dans la réalisation de projets d’infrastructures durables et résilients dans le monde, qui représentent plus de 55 milliards d’euros d’investissements au total.

C’est notamment le cas dans le secteur aéroportuaire avec un portefeuille existant comprenant LaGuardia Central Terminal (New York, USA), Queen Alia International Airport (Amman, Jordanie), Ivato International Airport (Tananarivo, Madagascar) et Facesne Airport (Nosy Be Island, Madagascar).