Le 20 juin, Meridiam a inauguré, avec son partenaire Rönesans, l’Hôpital de Bursa situé dans l’Ouest de la Turquie. Cet hôpital de 1 355 lits offrira au public une gamme de soins de santé complète, moderne et de haute qualité sur un seul campus comprenant : médecine générale, oncologie, maladies cardiovasculaires, services spécialisés pour les femmes et les enfants, et services psychiatriques. Cet hôpital a été développé dans le cadre d’un Partenariat Public Privé (PPP). Le projet comprenant la conception, la construction, le financement et l’entretien du campus sur une période de 28 ans.

Hopital de Bursa

Avec l’ouverture de l’hôpital de Bursa, Meridiam exploite désormais en Turquie plus de 4 400 lits répartis dans quatre hôpitaux, pour un investissement total de plus de 1,5 milliard d’euros. Avec son partenaire Rönesans, Meridiam est le leader du secteur de la santé en Turquie dans le cadre des partenariats public-privé, répondant à 10% des besoins du pays en la matière.

L’inauguration et l’ouverture de l’hôpital de Bursa est une nouvelle étape importante dans le cadre des développements durables de Meridiam en Turquie :

Adana a été le premier Partenariat Public Privé en Turquie finalisé et conclu exclusivement à partir de financement international ;

Elazig est la première infrastructure en Turquie à proposer des obligations vertes et sociales ;

Yozgat a été le premier hôpital de type Partenariat Public Privé en Turquie à entrer en service.

Les quatre hôpitaux de Meridiam sont modernes, éco-responsables et offrent un accès à des services de santé de qualité et essentiels pour leurs communautés. Ils répondent parfaitement à la mission de Meridiam de développer, financer et gérer des infrastructures durables et sur le long terme qui améliorent la qualité de vie des citoyens.

Comme pour les autres Partenariats Publics Privés sous la responsabilité de Meridiam dans le domaine hospitalier en Turquie, l’hôpital de Bursa devrait être certifié LEED Or (certification écologique internationale « Leadership in Energy and Environmental Design »). Cet hôpital sera géré conformément aux normes Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) de Meridiam, à la Déclaration des principes et normes environnementales et sociales de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), aux normes de performance de la Société Financière Internationale (SFI), aux exigences de performance de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) et aux directives de la Banque Mondiale relatives aux aspects environnementaux et sanitaires (ESS). Le projet contribuera également directement à la réalisation des objectifs des Nations Unies en matière de développement durable, et en particulier à l’objectif n°3 : « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge »