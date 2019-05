Meridiam a le plaisir d’annoncer la première transaction de crédits carbone issus de ses deux centrales solaires au Sénégal, Senergy (30 MW) et Ten Merina (30 MW). Dans sa phase initiale, l’accord, conclu avec Aera Group, couvre jusqu’à 7 ans de livraisons. Elle devrait générer un montant estimé à 1,7 million d’euros sur cette période, dont 600 k€ d’engagements fermes au cours des 2 prochaines années.

Les fermes solaires et les crédits de carbone contribuent concrètement à la réalisation de nombreux objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030, et plus particulièrement :

Lutter contre le changement climatique et ses impacts en régulant les émissions et en favorisant le développement des énergies renouvelables (SDG 13)

Les centrales solaires Senergy et Ten Merina fournissent de l’électricité verte à plus de 400 000 personnes au Sénégal. Ces fermes solaires contribuent à la diversification des sources de production du pays en faveur d’énergies renouvelables (qui représentent aujourd’hui plus de 20% du mix énergétique du Sénégal). Elles représentent en outre une solution concrète pour remplacer les combustibles fossiles par de l’énergie propre. Grâce à ces centrales, 67 000 tonnes d’émissions de CO2 sont évitées chaque année.

Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable (SDG 8)

Cette transaction augmentera l’impact positif et durable des projets pour les collectivités locales, puisque Meridiam consacrera directement au moins 10% de ces revenus additionnels (170 k€) à des actions locales en matière Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG). Ces initiatives seront consacrées aux populations vulnérables (femmes et jeunes) et à la restauration des moyens de subsistance. Comme par exemple le microcrédit pour faciliter l’accès des femmes à l’entrepreneuriat en Afrique en collaboration avec l’association Empow’Her.

Garantir l’accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne (SDG 7)

Ces deux centrales solaires sont les premières du genre au Sénégal et figurent parmi les plus importantes en Afrique de l’Ouest. Les tarifs de l’électricité issus de ces centrales sont inférieurs de 40% à ceux qui proviennent de sources thermiques. Près de la moitié des revenus provenant du crédit carbone seront distribués à l’acquéreur Senelec (40% pour Ten Merina, et 50% pour Senergy).

Pour Thierry Deau, PDG de Merdiam : " Cette initiative est un nouvel exemple de la philosophie de Meridiam qui consiste à fournir des infrastructures durables et résilientes qui améliorent la qualité de vie des populations. Elle témoigne de l’engagement de Meridiam en matière Environnemental, Social et de Gouvernance, ainsi qu’en faveur des objectifs de développement durable partout où il est implanté. Elle souligne enfin la manière dont Meridiam s’efforce d’accroître en permanence la valeur financière et non financière de ses actifs tout au long de leur vie, et au profit des communautés."

L’Agenda 2030 pour le développement durable, adopté par tous les États Membres de l’ONU en 2015, fournit un modèle commun de paix et de prospérité pour les peuples et la planète, pour aujourd’hui et demain. Les 17 objectifs de développement durable (ODD), qui constituent un appel urgent à l’action de tous les pays - développés et en développement - dans le cadre d’un partenariat mondial, sont au cœur de cette stratégie. Ils reconnaissent que l’élimination de la pauvreté et des autres privations doit aller de pair avec des stratégies qui améliorent la santé et l’éducation, réduisent les inégalités et stimulent la croissance économique, tout en s’attaquant aux changements climatiques et en s’efforçant de préserver nos océans et forêts.