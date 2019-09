Cette nouvelle étape est l’aboutissement et la reconnaissance d’un engagement fort et ancien en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Une illustration supplémentaire de son volontarisme en matière d’impact positif et de responsabilité sociétale, ainsi que de sa capacité à innover.

En devenant une société à mission, Meridiam confirme son engagement sur des objectifs concrets de développement durable et dans une démarche d’évaluation rigoureuse de ses actions et de ses investissements réalisés en la matière. Un comité de mission composé notamment de personnes qualifiées indépendantes et de représentants du personnel est constitué à cet effet.

Pour Thierry Déau, PDG fondateur de Meridiam : « Devenir une société à mission était pour nous une évidence. Nous plaçons l’investissement responsable au centre de chacune de nos actions et ce depuis notre origine. Ce changement est le prolongement naturel de notre engagement en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale mais aussi notre conviction que l’entreprise doit s’engager dans la transformation du monde notamment la lutte contre le changement climatique et la transformation écologique. »

Le statut de « société à mission » permet aux entreprises volontaires de faire entrer des objectifs sociaux et environnementaux dans leur objet social. L’adoption de ce nouveau statut est possible depuis la promulgation par le Président de la République française Emmanuel Macron de la loi Pacte, le 23 mai dernier.