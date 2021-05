Meridiam, GIP et le Groupe CDC confirment leur association dans un partenariat à 40% pour Meridiam, 40% pour GIP et 20% pour le Groupe CDC. L’actionnariat du nouveau Suez, équilibré complémentaire, de long terme et à majorité française, aura en outre vocation à être ouvert aux salariés à hauteur d’un objectif de 10% du capital à horizon 7 ans.

Meridiam, GIP et le Groupe CDC ont par ailleurs finalisé les termes d’une gouvernance stable et efficace pour le nouveau Suez, respectueuse des dispositions de l’accord du 11 Avril entre Veolia et Suez.

Meridiam GIP et le Groupe CDC partagent la conviction que le nouveau Suez disposera, grâce à la qualité de son management et à l’engagement de ses salariés à travers le monde, de capacités de croissance robustes dans les métiers de l’environnement au service de la transition écologique et du développement des territoires.

La mise en œuvre de cet accord est soumise à la finalisation des discussions avec les Groupes Suez et Veolia, en dialogue avec toutes les parties prenantes et dans le respect du corps social, ainsi qu’à l’accord des différents organes de gouvernance des entités concernées.