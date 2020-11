La science du climat montre que, pour stopper le réchauffement climatique d’origine anthropique, les émissions de carbone doivent à terme cesser complètement, au sens où toutes les émissions sont compensées par l’absorption d’une quantité équivalente de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Cette solution, dite "Analytics for Climate Transition" ("ACT"), aidera les investisseurs à construire des portefeuilles plus résistants au climat dans une perspective pluriannuelle : le scénario 1,5 °C exige une réduction des émissions de 45 % d’ici 2030. La solution ACT est désormais proposée aux clients de Mercer en conseil et sera par ailleurs utilisée pour développer des stratégies de transition climatique dans le cadre des solutions d’investissement de Mercer représentant un encours total sous gestion de 304,5 milliards de dollars US.

« De nombreux investisseurs ne sont pas encore équipés pour investir dans une économie décarbonée, et certains ne savent pas réellement par où commencer. Nos analyses et nos conseils aideront les investisseurs à faire évoluer leurs portefeuilles pour relever les défis de la gestion du risque climatique, en préservant les objectifs de rendement tout en adoptant la bonne trajectoire vers un portefeuille décarboné », analyse Helga Birgden, responsable mondiale de l’Investissement Responsable chez Mercer.

La solution ACT a été développée car les investisseurs institutionnels recherchent des moyens d’évaluer les entreprises dans lesquelles ils investissent au regard de leur engagement, et de leur capacité, à passer à une économie zéro carbone d’ici 2050. Avec la solution ACT, Mercer aide les investisseurs à revoir leur gestion de portefeuille, à mieux évaluer les opportunités d’investissement, à définir des indicateurs cibles et à avoir un vrai plan de mise en œuvre qui s’intègre aux niveaux de la stratégie d’investissement et de la construction de portefeuille.

« Mercer a été précurseur dans l’élaboration de l’analyse de scénarios climatiques pour aider les investisseurs à définir des stratégies adaptées à des portefeuilles diversifiés. Le conseil et les outils d’analyse sur la gestion de la transition climatique sont pour nous une étape supplémentaire, naturelle, pour aider nos clients à faire face au changement climatique. Il faut souligner que, lorsque nous travaillons avec nos clients pour adapter leur portefeuille à la transition climatique, nous tirons parti de toute notre recherche, mondiale, et de nos différentes expertises en matière d’investissement », commente Jillian Reid, spécialiste de l’Investissement Responsable chez Mercer.

Les analyses de Mercer s’appuient sur de multiples fournisseurs de données et différents indicateurs pour évaluer les portefeuilles sur un ensemble de « risques carbone », avec des portefeuilles diversement qualifiés, entre portefeuilles à faible capacité de transition (investissements « gris ») et portefeuilles à faible risque carbone (voire zéro carbone) ou essentiellement exposés aux solutions climatiques (investissements « verts »). La majorité des émetteurs dans les portefeuilles des investisseurs se situent quelque part entre ces deux bords.

La recherche et les orientations portées par Mercer liées au changement climatique sont le fruit d’une collaboration à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise et couvrent les trois piliers d’activités : Recherche, Conseil et Solutions d’investissement. La plateforme dédiée à l’investissement responsable chez Mercer (Responsible Investing Pathway) comprend un ensemble des services de conseil autour de l’intégration des critères ESG et du changement climatique au cœur des convictions, des politiques et des processus d’investissement ainsi que de de la mise en œuvre dans les portefeuilles.

« Mercer s’est engagé depuis longtemps sur le conseil et les solutions d’investissement en intégrant la dimension ESG-Climat. Cette nouvelle initiative renforce notre capacité à accompagner les investisseurs professionnels en France, en associant proximité et expertise, pour analyser des portefeuilles existants et investir sur des solutions adaptées aux enjeux climatiques, dans la sphère cotée et non cotée » conclut, Frédéric Debaere, Directeur du conseil en Investissement, Mercer France.