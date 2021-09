Conclusion d’un partenariat avec la fintech Titanbay afin d’offrir un accès de qualité institutionnelle à tous les segments des marchés privés

Mercer, spécialiste des solutions d’investissement, et Titanbay, plateforme d’investissement sur les marchés privés, annoncent aujourd’hui leur collaboration pour fournir une solution d’investissement complète sur les marchés privés aux gestionnaires de patrimoine et aux banques privées. En proposant des véhicules sur-mesure qui investissent dans les solutions de marchés privés de Mercer, Titanbay permettra aux gestionnaires de patrimoine de construire pour leurs clients des portefeuilles composés des meilleures recommandations d’investissement de Mercer.

Les solutions d’investissement non coté de Mercer sont conçues pour offrir aux investisseurs un accès à un large éventail de classes d’actifs, notamment le capital-investissement, la dette privée, les projets d’infrastructure, l’immobilier et des opportunités thématiques durables. Dans le but de démocratiser l’accès aux investissements sur les marchés privés, l’association avec Titanbay permettra aux gestionnaires de patrimoine et leurs clients d’accéder aux solutions de Mercer. La plateforme offre un accès à ce qu’elle considère être comme les meilleurs fonds de leur catégorie, en plus d’une structuration sur-mesure, d’un marketing et d’opérations rationalisés, de capacités d’analyses professionnelles et d’un potentiel de liquidité amélioré via un marché secondaire.

Titanbay aide les gestionnaires de patrimoine en simplifiant l’investissement sur les marchés privés pour une clientèle plus large souhaitant une qualité d’accès institutionnelle, des tickets d’entrée réduits et une solution technologique sophistiquée, intuitive et modulaire bénéficiant d’une flexibilité et d’un processus de contrôle rigoureux. Cette solution sera proposée dans un premier temps aux gestionnaires de patrimoine en France, en Suisse, au Royaume-Uni, et sur d’autres marchés européens.

Amit Popat, Associé chez Mercer et Responsable EMEA & Asie de la gestion de patrimoine et des fonds de dotation et fondations, déclare : " Nous sommes ravis de travailler avec Titanbay ; en combinant leur flexibilité avec notre expertise de pointe des marchés privés, nous apportons aux gestionnaires de patrimoine une solution réellement innovante. Les investisseurs auront accès à des gestionnaires très bien notés et potentiellement difficiles d’accès grâce à notre réseau de relations établies. Cela offrira des opportunités d’investissement attractives sur des marchés et des segments traditionnellement réservés aux investisseurs institutionnels."

Thomas Eskebaek, PDG de Titanbay, ajoute : "Nous sommes ravis de travailler avec Mercer pour offrir ce que nous pensons être une solution complète et diversifiée permettant aux gestionnaires de patrimoine et à leurs clients d’accéder aux marchés privés. Les opportunités d’investissement exceptionnelles, le niveau d’accès et les économies de coûts que nous sommes en mesure de fournir sont sans équivalent sur le marché aujourd’hui et témoignent de notre engagement commun à élargir l’accès à ces classes d’actifs."

Selon Boutros Thiery, Directeur des Solutions d’Investissement de Mercer en France : "Cette collaboration permet de répondre à un besoin fort des gestionnaires de patrimoine et banquiers privés en France. De même que les investisseurs institutionnels pour la gestion de leur bilan, les gestionnaires de patrimoine ont besoin de développer des solutions à forte valeur ajoutée pour diversifier les expositions et offrir des espérances de rendement attractives à leurs clients dans un univers de taux bas. Cette offre apportera une capacité nouvelle d’innovation en termes de gestion et de distribution à nos partenaires, qui pourront s’appuyer sur l’agilité de Mercer et son ADN de gestion en architecture ouverte."