Memo Bank confirme ainsi son dynamisme et ses ambitions : accélérer le développement de ses produits bancaires innovants pour devenir le principal partenaire financier des PME en croissance. Avec toujours le même credo : l’avenir de la banque se situe au croisement de la relation humaine et de la technologie.

Un an à peine après son lancement officiel et l’obtention de son agrément bancaire, une première en France depuis 50 ans, Memo Bank complète sa levée de fonds réalisée l’an dernier. Cette nouvelle augmentation de capital porte à près de 40 millions d’euros le montant total des fonds levés par Memo Bank. La confiance des investisseurs reflète l’excellent départ du nouvel établissement bancaire, qui a pour ambition de devenir la première banque européenne des PME.

Pour y parvenir, Memo Bank dispose d’arguments aussi solides que convaincants : sa volonté d’être au plus proche de ses clients grâce à son implantation en province, ses banquiers de terrain, et ses outils numériques de dernière génération, pensés pour la vitesse.

« Nous avons été parmi les premiers utilisateurs de Memo Bank et nous avons été convaincus par la qualité des interfaces bancaires qui offrent plus d’autonomie aux équipes et un gain de temps précieux aux dirigeants. L’exécution de ce projet ambitieux est une réussite. C’est pour ces raisons que nous avons souhaité accompagner Memo Bank dans l’accélération de son développement. » annonce Xavier Lorphelin, cofondateur de Serena Capital.

Une banque innovante pour accompagner les PME en croissance

Créée ex nihilo, Memo Bank a repensé de zéro les outils et processus pour s’adapter aux enjeux et spécificités des PME afin de devenir leur principal partenaire financier. Le nouvel établissement bancaire accompagne des entreprises en croissance dans le financement de biens matériels, immatériels, ou de leurs projets d’acquisitions.

Jean-Daniel Guyot, cofondateur et président du directoire de Memo Bank, revient sur les objectifs de ce nouveau tour de table : « Cette levée de fonds complémentaire nous permet de renforcer nos fonds propres et de consolider notre démarrage commercial. L’accueil que font nos clients à nos produits et à nos banquiers expérimentés sur le terrain est excellent. Cela démontre qu’il y a une vraie place pour une banque rapide, moderne et efficace pour les PME européennes. La confiance de Serena Capital nous permettra de renforcer notre positionnement. »